Österreichs Nummer eins bleibt auch weiter Raiffeisen-Sportler und will mit Konstanz noch mehr an die Weltspitze.

Wenn es bei Bernd Wiesberger läuft, dann richtig. Deshalb ortete der Wahl-Bad Tatzmannsdorfer bei seiner Saisonbilanz, die im Zuge der Vertragsverlängerung mit Raiffeisen angesprochen wurde, für das neue Jahr weiteres Potenzial nach oben.

Artikel #175973018

Die Konstanz ist es, die der 34-Jährige 2020 noch mehr automatisieren will. Läuft es nämlich, ist der Südburgenländer auch stets für einen Sieg gut. Gesehen im Golfjahr 2019, das ihm drei Saisonsiege (zwei davon im Zuge der hochdotierten Rolex-Serie) und letztlich Platz drei in der European Tour-Wertung bescherte.

Auch finanziell wirkte sich das Erreichte in Form der lukrativsten Saison seiner Laufbahn aus. Insgesamt stehen somit Karriere-Preisgelder von etwas mehr als 14 Millionen Euro brutto auf der Haben-Seite. Sportlich soll das Level neben den zahlreichen punktuellen Sternstunden auf ein (noch) stetigeres Niveau gehoben werden, um sich der absoluten Weltspitze zu nähern. Denn die Konstanz war „über das gesamte Jahr nicht so, wie ich sie gerne hätte.“ Die guten Wochen seien sehr gut. „Ich will versuchen, mehr davon zu haben.“

Es ist Selbstkritik auf sehr hohem Niveau, die Bernd Wiesberger übt. Der Status in der Weltrangliste erlaubt mittlerweile, dass er sich beim Turnierplan die sportlichen Rosinen raussuchen und praktisch frei wählen kann. Das ist der Lohn nach dem Sprung 2019 von Platz 389 Mitte Mai auf aktuell Rang 21.

Und so steht auch die feine Turnierabfolge bis zum ersten ganz großen Major-Highlight, dem Masters in Augusta ab 9. April („Das ist mir ganz nah am Herzen, ein Fixtermin.“), bereits fest. Der Start erfolgt am 16. Jänner in Abu Dhabi mit dem ersten von acht Rolex-Series-Events. Danach geht es nach Dubai, Saudi Arabien, dem ersten der vier hochdotierten WGC-Turniere in Mexiko und der Players Championship auf der US-PGA-Tour.

All das sind große und bestens dotierte Events, die auf Bernd Wiesberger warten. Je nachdem, wie es sportlich läuft, soll dann weiter geplant werden. Noch nicht fix ist, ob er die Olympischen Spiele in Tokio Ende Juli/Anfang August in Angriff nehmen wird. Stichtag im Golf ist erst der 23. Juni, zudem sei die zweite Saisonhälfte um Olympia sehr hektisch, nicht zu vergessen die interne Konkurrenz um Matthias Schwab und Sepp Straka. „Ich werde mir noch Zeit lassen, wie die ersten Turniere laufen und wie die Quali ausschaut“, bleibt der Südburgenländer vorerst noch defensiv.