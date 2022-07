Golf Wiesberger auf LIV-Tour vor Schlussrunde 28.

Bernd Wiesberger Foto: GEPA

B ernd Wiesberger liegt auf der LIV-Golf-Tour vor der Schlussrunde an der 28. Stelle. In Bedminster (New Jersey) spielte der Bad Tatzmannsdorfer am zweiten Tag eine 74er-Runde (drei über Par) und hält bei gesamt 145 Schlägen. Die Führung hat der Schwede Henrik Stenson mit 133 inne.