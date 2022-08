Wiesberger beendet LIV-Turnier in Bedminster als 33.

Werbung

Der Burgenländer spielte am Sonntag eine 73 auf der Schlussrunde, hatte am Ende gesamt fünf Schläge über Par stehen. Den Sieg sicherte sich der Schwede Henrik Stenson mit elf unter. Auf der PGA-Tour gewann Tony Finau sein zweites Turnier in Folge, nach Minneapolis setze sich der 32-Jährige aus Salt Lake City auch in Detroit durch.

Vor knapp zwei Wochen war Stenson wegen des damals bevorstehenden Wechsels auf die konkurrierende LIV-Tour als Europas Ryder-Cup-Kapitän abgesetzt worden. Für seinen Premierensieg ebendort erhielt er nun 4,375 Mio. US-Dollar Preisgeld. "Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass ich wie ein Kapitän gespielt habe", sagte Stenson nach dem Erfolg in Bedminster.