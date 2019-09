So schlägt etwa der zweifache Saisonsieger Bernd Wiesberger bei seinem Europa-Tour-Debüt in der Hansestadt gemeinsam mit dem Weltranglisten-Neunten Xander Schauffele (USA) ab. Auch sein Landsmann Matthias Schwab jagt einem weiteren Spitzenplatz nach.

Neben Schauffele, der heuer Zweiter des Masters und Dritter der US Open war, stehen in 2018-Masters-Sieger Patrick Reed, Ryder-Cup-Star Matt Kuchar (alle USA) und Paul Casey (ENG) weitere Top-20-Spieler bei dem 2-Millionen-Euro-Turnier am Abschlag.

Der Oberwarter Wiesberger hatte auf der Challenge Tour schon in Hamburg gespielt und freut sich auf ein Comeback. Der Steirer Schwab, zuletzt im European Masters Achter, war im Vorjahr in Hamburg Sechster, drei Schläge hinter dem Sieger Richard McEvoy. Der Engländer hatte mit 39 Jahren in seinem 285. Turnier auf der Europa-Tour erstmals triumphiert.