Wiesberger bei LIV-Tour auf Platz 25

Der Burgenländer spielte am Freitag (Ortszeit) eine 71er-Par-Runde, in Führung lagen der Schwede Henrik Stenson und der US-Amerikaner Patrick Reed mit je 64 Schlägen.

Straka verpasste Cut in Detroit

So wie Matthias Schwab hat auch Sepp Straka auf der PGA-Tour in Detroit den Cut verpasst. Straka zeigte nach seinem Schwachen Start auf der zweiten Runde des Par-72-Kurses mit 68 Schlägen zwar eine klare Verbesserung, dennoch verpasste der Austro-Amerikaner mit 142 genauso wie Schwab den Cut um einen Schlag. In Führung lag der Kanadier Taylor Pendrith (129).