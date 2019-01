Wiesberger derzeit in Dubai nicht auf Cut-Kurs.

Mit 69 Schlägen (-3) ist Golfer Matthias Schwab am Donnerstag solide ins European-Tour-Turnier in Dubai gestartet. "Obwohl ich die Bälle heute nicht wirklich gut getroffen habe, bin ich mit dem Verlauf der ersten Runde zufrieden", erklärte der Steirer. Weniger gut lief es für den Oberwarter Bernd Wiesberger (74), der mit +2 aktuell nicht auf Cut-Kurs liegt. In Führung ist der Engländer Matthew Fitzpatrick (65).