Der Sieger des Turniers in der Vorwoche fertigte auf dem Weg dorthin ab der Runde der 64 den Engländer Oliver Fisher (minus 4 zu minus 2), den Schweden Oscar Lengden (minus 2 zu plus 2) und den Engländer Daniel Gavins (minus 3 zu minus 2) ab.

Im Viertelfinale am Sonntag bekommt es Wiesberger mit dem Italiener Guido Migliozzi zu tun.

Matthias Schwab unterlag mit eins über in der Runde der 64 dem Schotten Ewen Ferguson (zwei unter). "Ich spiele zur Zeit leider nicht konstant genug. Gute Schläge wechseln ständig mit schlechten und so kommt es auch immer wieder zu guten und schlechten Runden", sagte Schwab, der sich nun auf die Qualifikation für die US Open konzentrieren will.