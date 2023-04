Wiesberger fiel in Adelaide zurück

Werbung

Dem 37-Jährigen gelangen zwar zwei Eagles und ein Birdie, drei Bogeys bescherten ihm aber eine 70er-Runde. Am Vortag hatte Wiesberger nur 67 Schläge benötigt. Der US-Amerikaner Talor Gooch setzte sich auf dem Par-72-Kurs mit nicht weniger als 20 unter Par und zehn Schlägen Vorsprung an die Spitze des Klassements.

Ein Sprung nach vor um 20 Ränge gelang Lukas Nemecz am Samstag beim World-Tour-Turnier in Omitama in Japan. Seine zweite 67er-Runde in Folge bedeuteten für den Steirer Platz 26. Vier Birdies stand auf seiner vorletzten Runde ein Bogey gegenüber. Nemecz' Rückstand auf die Top Ten beträgt vor der Schlussrunde drei Schläge, sieben Strokes fehlen ihm auf den kanadischen Führenden Aaron Cockerill.

Verbessert hat sich am Freitag auch Matthias Schwab beim PGA-Teambewerb in Avondale in Louisiana mit seinem schwedischen Partner Vincent Norrman, und zwar von Zwischenrang 14 auf 9. Und das, obwohl das Duo mit einer 67 um drei Schläge schlechter abschnitt als am Vortag - so im Durchschnitt aber auch die Konkurrenz. Der Abstand zur Spitze blieb bei 13 unter Par mit drei Strokes gar gleich, es führt das US-Duo Wyndham Clark/Beau Hossler.