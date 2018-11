Wiesberger hatte Anfang Mai einen Sehnenriss am Handgelenk erlitten und sich Mitte Juli einer Operation unterzogen. Nun freut er sich auf die Rückkehr bei den Mauritius Open in Anahita. "Es wird Spaß machen, wieder mit der Scorekarte in der Hand abzuschlagen", erklärte der Burgenländer auf der Turnier-Homepage. Wiesberger, der auf der European Tour vier Turniere gewonnen hat und bis unter die Top 50 vorgestoßen war, liegt aktuell auf Rang 162.

Matthias Schwab bestreitet auf der Insel im Indischen Ozean sein zweites Turnier der neuen Saison. Der 23-jährige Steirer hat zum Auftakt Platz neun in Hongkong erreicht.