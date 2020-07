Ab Donnerstag trifft der 27-jährige Golfprofi beim St. Jude Invitational der hochdotierten WGC-Serie in Memphis auf die nahezu komplett vertretene Weltelite, anschließend schlägt er beim Major-Turnier PGA Championship in San Francisco ab. Matthias Schwab spielt zunächst im Barracuda Championship in Kalifornien.

"Durchwachsen, aber mit einem Trend in die richtige Richtung", bilanzierte der Burgenländer die ersten zwei Turniere nach der Zwangspause. "Besonders in der ersten Turnierwoche habe ich gemerkt, dass noch nicht alles zu 100 Prozent rund läuft. Bei der 3M Open habe ich mich bereits wesentlich besser gefühlt und kann auf viel Positives zurückblicken", meinte Wiesberger vor dem 10,5-Millionen-Dollar-Turnier im TPC Southwind.

Für Wiesberger ist dieses Turnier eine Premiere. "Wir konnten die Vorbereitungstage gut nutzen und uns auf die Bedingungen vor Ort einstellen", sagte der Gewinner von sechs Turnieren der Europa-Tour. In Memphis punktet er auch für seine Kontinental-Tour, die Konkurrenz ist jedoch groß.

Rekordgewinner Tiger Woods (8 Siege) fehlt zwar, doch von den Top 20 der Weltrangliste lassen nur zwei den ersten WGC-Bewerb nach der Zwangspause aus. Der neue Weltranglisten-Erste Jon Rahm (ESP) trifft auf seinen Vorgänger RoryMcIlroy (NIR), auch dem Weltranglisten-Dritten Justin Thomas (USA/Gewinner 2018) werden gute Chancen eingeräumt. Schwab kann im kleineren Barracuda Championship (3,5 Mio. Dollar) der US-PGA-Tour seine jüngste Steigerung unter Beweis stellen.