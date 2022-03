Wiesberger nach erstem Tag in Südafrika nur auf Rang 75

Der Burgenländer spielte am Donnerstag auf der World Tour in Hartbeespoort/Südafrika eine 69er-Runde, liegt mit drei unter Par bereits sieben Schläge hinter einem führenden Quartett und muss am Freitag um den Cut zittern. Lukas Nemecz gelang gar nur eine Par-Runde (72), er liegt dadurch außerhalb der Top 100.