Die Elite der Golfprofis hat zwei wichtige Turnierwochen vor sich. Bei den Scottish Open schlägt ab Donnerstag mit fünf Spielern der Top Ten der Weltrangliste auch der Oberwarter Bernd Wiesberger und der Steirer Matthias Schwab ab. Wiesberger kam nach seinem Sieg von 2019 mit einem "positiven Gefühl" zum Bewerb der Rolex-Serie (7 Mio. Euro) in den Renaissance Club in North Berwick. Eine Woche später ist er auch bei den 149. British Open im Royal St. George's Club dabei.

In der freien Woche nach seinem fünften Platz in München hat Wiesberger mit Performance Coach Stuart Morgan trainiert. "Wir haben versucht, mein Spiel auf Links-Golf einzustellen und werden das in der Vorbereitung auf die Open fortführen", erklärte der Burgenländer in einer Aussendung. Vor zwei Jahren hatte er in North Berwick im Stechen gegen den Franzosen Benjamin Hebert seinen ersten von bisher zwei Rolex-Titeln geholt.

Im Gegensatz zum jüngsten Turnier in Bayern sind die Scottish Open allerdings viel besser besetzt. Angeführt vom Weltranglisten-Ersten Jon Rahm (ESP) haben u.a. auch Rory McIlroy (NIR), Justin Thomas, Collin Morikawa und Xander Schauffele (alle USA) genannt.

Wiesberger bezeichnete die Scottish Open als "perfekte Vorbereitung auf die Open Championship" in der darauffolgenden Woche. "Das Turnier an sich ist allerdings schon ein Highlight im Turnierkalender und mit einer derart starken Besetzung gibt es viele Punkte für die Weltrangliste zu holen", betonte der 34-Jährige, der auch im Rennen um einen Platz im europäischen Ryder-Cup-Team weiter punkten will.