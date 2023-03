Wiesberger startete auf LIV-Tour in Tucson als 36.

Werbung

Der Burgenländer Bernd Wiesberger ist am Freitag (Ortszeit) auf der LIV-Tour der Golfer in Tucson mit einer 72er-Runde von eins über Par gestartet. Nach vier Bogeys und drei Birdies nimmt der 37-Jährige im 48-köpfigen Feld Rang 36 ein. Solo in Führung setzte sich der Australier Marc Leishman mit einer 65.