In Führung liegt weiterhin der US-Amerikaner Brooks Koepka. Im Race to Dubai der European Tour rangiert Wiesberger bereits auf Platz sieben, Schwab ist 52.

Auf der anderen Seite des Atlantiks machte am Sonntag der US-Amerikaner Matthew Wolff auf sich aufmerksam. Der 20-Jährige holte bei den mit 6,4 Millionen Dollar dotieren 3M Open in der Nähe von Minneapolis dank eines Eagles am letzten Loch einen Schlag vor seinen Landsleuten Bryson DeChambeau und Collin Morikawa seinen ersten Sieg auf der PGA-Tour. Wolff ist zudem der jüngste Gewinner auf der PGA-Tour seit Jordan Spieth 2013.