Wiesberger und Nemecz rutschten in Antwerpen ab

Wiesberger spielte am Samstag mit 72 Schlägen eins über Par, wodurch er mit insgesamt zwei unter um 14 Positionen an die 43. Stelle abrutschte. Nemecz (75) verlor 19 Plätze und ist nur noch 59. Alleine in Führung lag der Neuseeländer Ryan Fox mit elf unter Par.