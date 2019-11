Schwab spielte als Debütant in der hochdotierten WGC-Serie am Samstag eine 69er-Runde (3 unter Par) und war mit dem Gesamtscore von 207 (9 unter Par) Zehnter. Wiesberger rangierte mit zwei unter Par an der 30. Stelle. Rory McIlroy (NIR) führte mit 15 unter Par.

Turnier in Shanghai Schwab in Zwischenwertung Neunter

Schwab brachte dank eines Eagle (2 Schläge unter Par) am 18. Loch erneut eine sehr gute Runde ins Clubhaus des Sheshan GC und mischt am Sonntag um einen schönen Anteil am Preisgeld von 10,25 Millionen Dollar mit.

Der Oberwarter Wiesberger führt die Saisonwertung der Europa-Tour an, das Spiel des dreifachen Saisonsiegers und Neunten von Shanghai 2017 klappte aber bisher nicht ganz nach Wunsch. Der Engländer Matthew Fitzpatrick war vor dem Schlusstag Dritter (13 unter Par) und könnte dem 34-jährigen Steirer als aktueller Vierter im "Race to Dubai" vor den letzten drei Turnieren gefährlich nahe rücken.

Dem vierfachen Major-Gewinner McIlroy gelang auch am dritten Tag eine Runde von fünf unter Par, diesmal aber ohne Schlagverlust mit fünf Birdies. Er liegt einen Schlag vor dem Südafrikaner Louis Oosthuizen an der Spitze.