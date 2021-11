Wiesberger auf Europa-Tour in Dubai vor Finaltag Siebenter

Bernd Wiesberger spielt am Sonntag bei den zur Golf-Europa-Tour zählenden Dubai Open (1,5 Mio. Dollar, Par 72) um einen Spitzenplatz. Nach der dritten Runde am Samstag, für die er 68 Schläge und damit mehr als an den Vortagen benötigte, lag der 36-jährige Burgenländer mit dem Gesamtscore von 15 unter Par auf dem geteilten siebenten Rang.