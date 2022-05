Wiesbergers nächste Chance bei einem Major

Werbung

Mit einem durchwachsenen Ergebnis (Platz 37) beim Soudal Open in Belgien und einem Erfolg bei der Wahl zu Burgenlands Sportler des Jahres 2021 ging die Reise für Bernd Wiesberger in die USA. Zum zehnten Mal holte sich der 36-Jährige die rot-goldene Krone – vor der Abreise gab es noch eine Videobotschaft für die „Nacht des Sports“, der er turnierbedingt nicht beiwohnen konnte.

Denn nun will Bernd Wiesberger bei einem Großevent überzeugen. Ab heute, Donnerstag, steht das zweite Major-Turnier des Golfjahres am Programm. Beim Masters in Augusta war der Bad Tatzmannsdorfer nicht dabei, umso mehr soll es mit einem starken Auftritt bei der PGA Championship im Southern Hill CC in Tulsa (Oklahoma) klappen.

„In einer guten Woche kann ich vorne mitspielen“

„Es war immer mein erklärtes Ziel mich für alle Majors des Jahres zu qualifizieren und natürlich war ich nicht glücklich, dass ich heuer beim Masters aussetzen musste. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass ich in einer guten Woche um die absoluten Top-Platzierungen mitspielen kann“, so Wiesberger selbstbewusst.

Zum neunten Mal steht er bei der PGA Championship am Start, ein bestes Ergebnis gab es bisher 2014 mit Platz 15 – inklusive Siegchancen nach der dritten Runde. „Natürlich war es damals ein tolles Erlebnis im letzten Flight einer Major-Championship zu stehen, allerdings konnte ich die Chance für ein besseres Ergebnis damals nicht nutzen. Mittlerweile habe ich viel mehr Erfahrung, auch im Umgang mit Drucksituationen an einem Sonntag bei großen Turnieren. Den Southern Hill CC kenne ich bisher noch nicht und ich werde versuchen mich in der Turnierwoche bestmöglich auf die Bedingungen einzustellen“.

Gleich nach dem Major-Event in Amerika geht die Reise zurück nach Europa, wo Burgenlands Aushängeschild beim Dutch Open in Cromvoit (Niederlande) antritt. Der Bernardus Golf war im vergangenen Jahr erstmals Schauplatz der Dutch Open. Für Wiesberger, der wegen der Ryder Cup-Teilnahme 2021 nicht in den Niederlanden startete, ist der Platz Neuland: „Ich kenne ihn aktuell noch nicht, allerdings haben wir das spannende Finish im letzten Jahr am Flughafen auf dem Weg zum Ryder Cup im TV beobachtet. Ich freue mich auf Holland, auch weil mein guter Freund Joost Luiten Turnierbotschafter ist“.