Golf Witterung fordert Austro-Trio in Dubai weiter

Bernd Wiesberger Foto: GEPA

B ernd Wiesberger, Sepp Straka und Lukas Nemecz sind beim zweiten Rolex Series Event am Persischen Golf weiter hinter dem Zeitplan. Nach andauernden Regenfällen in Dubai am Donnerstag wurde die zweite Runde am Freitag wegen Dunkelheit abgebrochen.