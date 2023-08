Was für ein Auftakt: Emma Eberhardt Junioren-Weltmeisterin!

Der erste Wettkampftag bei der Grasski-Junioren-Weltmeisterschaft in Rettenbach brachte gleich einen ersten Schwung an Edelmetall für Rot-weiß-Rot. Bei den weiblichen Junioren gewann die Bernsteinerin Emma Eberhardt in 33,10 Sekunden Gold, 23 Hundertstel vor Sarka Abrahamova und 24 Hundertstel vor Eliska Rejchrtova, beide aus Tschechien. Die Oberdorferin Tina Hetfleisch kam mit einer halben Sekunde Verspätung als Fünfte ins Ziel.

Noch drei Bewerbe am Programm

Für die beiden 17-jährigen Südburgenländerinnen geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Freitag folgt die Super-Kombi, am Samstag der Slalom sowie am Sonntag der Riesentorlauf.

Bei den männlichen Junioren siegte der Niederösterreicher Leopold Schön vor seinem Landsmann Sebastian Posch.

ÖSV-Grasski-Referent Gottfried Wolfsberger: „Mit so einem Auftakt konnte niemand rechnen. Ich wäre schon mit einer Medaille zufrieden gewesen und jetzt holen wir zum Auftakt drei. Der Druck ist ja gerade bei einer Heim-WM riesengroß und wird durch solche Erfolge auch nicht weniger. Jetzt gilt es achtsam damit umzugehen, den Druck rauszunehmen und von Rennen zu Rennen zu denken.“