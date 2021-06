Ihr letztes Rennen vor der Babypause bestritt Kristin Posch – vielen Südburgenländern noch mit dem Familiennamen Hetfleisch bekannt – im September 2018. Dann stellte Töchterchen Johanna vieles auf den Kopf. Die junge Dame wird im Juli zwei Jahre jung – Spitzensport samt Mama-Dasein war bis dahin nicht wirklich zu vereinbaren. Getan hat die gebürtige Oberdorferin neben der elterlichen Pflicht und dem Training trotzdem jede Menge. Zeitnah wird sie ihr Studium beenden, ab Jänner 2022 darf sie sich dann Volksschullehrerin nennen. Dabei änderte sich der Alltag von Kristin Posch schlagartig, als Johanna das Licht der Welt erblickte. Plötzlich stand sie im Fokus und der Sport rückte in die zweite Reihe. Trainiert wurde zwar immer, weil sie eben nicht anders kann, aber dennoch ist Johanna die klare Nummer eins. „Natürlich gestaltet sich das Training nun ganz anders. Durch die Unterstützung der Familien war es aber möglich, meinen geliebten Sport weiter auszuführen“, sagt sie, die tatsächlich gleich eine führende Grasski-Rolle einnehmen konnte und dank der Hilfe von Ehemann Sascha sowie ihren Eltern zuletzt wieder in den Weltcup-Zirkus zurückkehren konnte. Wo sollte das besser funktionieren als auf ihrem „Heimhang“ in Rettenbach, auch wenn lange nicht klar war, ob die Rennen Pandemie-bedingt stattfinden. Taten sie dann aber – und wie.

Weiterer Fokus auch auf der WM im September

Poschs sportliches Weltcup-Comeback verlief sensationell, denn im Riesenslalom holte sie sich Platz eins und auch im Super G war sie nicht zu schlagen. Einzig im sonntägigen Slalom musste sie der Slowakin Nikola Fricova den Vortritt lassen. „Es war einfach wie ein Traum. Es klappte alles“, so das Resümee der 24-Jährigen. Pause gibt es aktuell einmal keine, stehen doch am Wochenende die Österreichischen Meisterschaften im niederösterreichischen Schwarzenbach/St. Veit an. Heimvorteil Posch? „Wir wohnen im Nachbarort in Traisen. Es ist wie ein Heimrennen.“

Erneut nimmt sie alle drei Disziplinen in Angriff, wobei die Anfang September stattfindende WM in Stitna in Tschechien hohe Priorität genießt. Mit richtigem Halt geht vieles, so auch bei Posch, deren Herz weiter fürs Burgenland schlägt. „Ich wohne zwar in Niederösterreich, doch mein Herz schlägt für Rot-Gold. Hinter mir stehen so viele Leute, es ist einfach großartig.“