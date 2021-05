Während der Sommer hier in Österreich erst so richtig beginnt, ist die warme Jahreszeit auf Mauritius schon fast wieder vorbei. An der Westküste befindet sich aktuell Blackbirds-Kapitän Manuel Jandrasits und verbringt dort seine Bildungskarenz. „Von Dezember bis März war hier eigentlich alles wie früher“, erklärt „Jandra“.

Strikter Lockdown bei nur einem Fall

Bis März war der Inselstaat praktisch „corona-frei“, dann wurde jedoch ein Fall eingeschleppt. Die Regierung entschloss sich, ebenfalls einen Lockdown zu verhängen, jedoch deutlich drastischer als hier in Österreich: „Das war schon ein bisschen strikter als bei uns. Es gibt eine alphabetische Liste und du bekommst zwei Tage in der Woche, an denen du einkaufen gehen darfst. In der strikten Zeit darf man sonst gar nicht raus, außer zur Apotheke.“

Seit 1. Mai ist jedoch alles wieder offen. „Ähnlich wie bei uns. Nur der Flugverkehr wurde reduziert und es gibt eine zweiwöchige Quarantäne-Pflicht hier. Man kommt mit einem negativen Test her, wird noch einmal getestet und nach 14 Tagen darf man dann mit einem weiteren negativen Test raus“, führt der 34-Jährige aus.

Auch betreffend Impfungen tut sich auf Mauritus etwas – wenn auch nicht so schnell, wie daheim. „Ich weiß noch nicht, ob ich mich hier oder zuhause impfen lasse. Geplant ist jetzt eine Rückkehr im Sommer“, erklärt Jandrasits. Während seiner Bildungskarenz arbeitet „Jandra“ auch weiter für eine Wiener Firma als Design Engineer für Flugzeugteile.

Sportliche Rückkehr ist noch ungewiss

Ob es dann nach der Rückkehr auch wieder für die Blackbirds auf den Basketballcourt geht, ist noch nicht fixiert. „Ich weiß noch nicht, wie es sportlich bei mir weitergeht. Aber ein großes Lob an Dani (Anm. Müllner) und Karl (Anm. Baldauf), die das zuhause sensationell aufziehen.“ Die Spiele seiner Güssinger hat er natürlich regelmäßig via Livestream verfolgt – zwei Stunden Zeitunterschied machten es möglich. „Ich freue mich aber sehr, bald alle wiederzusehen.“

Vor dem Bildschirm immer live dabei. Die Basketballfinalspiele seiner Blackbirds gegen die Fürstenfeld Panthers sah „Jandra“ via Livestream. Jandrasits

Im Vorjahr verletzte sich Jandrasits gegen Ende des Grunddurchganges am Seitenband. Im Halbfinale gegen Dornbirn wäre der Kapitän wieder fit geworden, die Meisterschaft wurde durch die Corona-Pandemie jedoch abgebrochen.

Inselbewohner verrückt nach Premier League

Der Basketballsport genießt auf Mauritius nicht den höchsten Stellenwert. „Es ist hier vergleichbar mit unserem Landesliganiveau. Es gibt keine Profis hier und Fußball ist der populärste Sport. Die sind hier alle sehr Premier League-verrückt. Liverpool und Manchester United haben hier sehr viel Anhang“, erklärt der Basketballer. Sogar eine Liverpool-Academy gebe es hier.

Dass er selbst mehrfach mit den Güssing Knights Titel gewonnen hat, das sprach sich auch bereits auf dem Inselstaat herum: „Ich hätte hier einige Angebote gehabt.“ Doch der Blackbirds-Kapitän zieht es aktuell eher vor, mit der Jugend zu arbeiten. „Ich gebe hier Basketballstunden für den Nachwuchs im Hauptschul- und Gymnasiumsalter. Ivan Smiljanic, ein Serbe, ist hier Nationalteamtrainer. Er hat hier so eine Art ‚Open-Gym‘, da helfe ich immer wieder aus.“

„Musste für den Eurocup Urlaub nehmen“

Die „ruhige“ Zeit genießt der Güssinger aktuell mehr denn je: „Früher haben meine Tage um 5.30 Uhr begonnen und dann um 23.30 Uhr geendet – und das jahrelang.“

Von 2014 bis 2016 waren die Güssing Knights auch regelmäßiger Gast bei der EuroChallenge, einem europäischen Basketballwettbewerb, der von der FIBA (Fédération Internationale de Basketball) durchgeführt wird. Mit dabei war auch „Jandra“, als jahrelange Stütze des Vereins. Doch so schön die internationale Zeit auch war, so anstrengend war sie gleichzeitig auch. „Für die internationalen Spiele habe ich mir damals immer Urlaub nehmen müssen“, erinnert sich der Basketballer.