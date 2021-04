Dass sich zwei Südburgenländer in der Deutschen Basketballliga durchsetzen, ist ein eher sehr seltener Anblick. Dass die beiden nun auch noch im Cup-Halbfinale aufeinandertreffen, umso mehr. Thomas Klepeisz mit Ulm und David Krämer mit Bayern München finden sich am Samstag um 16 Uhr in München auf gegenüberliegenden Seiten des Courts wieder. Am Tag darauf kämpft das siegreiche Team am selben Ort um den Pokalsieg.

Wiedersehen mit alten Kollegen für Krämer

„Wir sind in München krasser Außenseiter, sie haben einen Heimvorteil, auch ohne Fans. Wir fahren aber hin, um zu gewinnen und es den Bayern so schwer wie möglich zu machen“, gibt sich der Güssinger Thomas Klepeisz kämpferisch. Mittlerweile ist der Point Guard, der seit 2020 bei den Ulmern spielt, im Team richtig angekommen. Der Neo-Münchner David Krämer ist derweil noch in einer gewissen Findungsphase: „Ich bin erst vor zwei Monaten zum Team gestoßen und versuche zu helfen. Es läuft noch nicht alles perfekt, aber ich lebe mich jeden Tag besser ein.“ Für Krämer ist es vor allem auch ein Wiedersehen mit alten Freunden, immerhin spielte der Oberwarter nach seinem Gunners-Engagement selbst fünf Jahre in Ulm: „Es tut gut, ein paar alte Kollegen wiederzusehen.“

David Krämer ist seit Februar ein „Bayer“, zuvor war der 24-Jährige in den USA aktiv. Stickel

Auch auf „Tom“ freut er sich bereits: „Er ist ein cooler Typ, es freut mich sehr, dass er nach Ulm gekommen ist. Er macht dort einen richtig guten Job. Wir hatten immer Kontakt.“ Für den 29-jährigen Klepeisz hat Krämer alle Voraussetzungen, um im Basketball erfolgreich zu sein: „Ich habe auch durch seinen Bruder Filip im Nationalteam noch Kontakt mit ihm. David hat die Chance genützt nach München zu gehen. Er ist sehr talentiert und bringt alles mit. David ist ein exzellenter Werfer und ein super Athlet, einfach ein richtig guter Flügelspieler.“

Südburgenland immer im Blick der Sportler

Auch wenn beide sich mittlerweile als Basketballprofis etabliert haben, schielen die Sportler noch gerne in die Heimat zurück. „Mein Plan ist schon, dass ich im Sommer mal wieder nach Hause komme. Ich habe meine Familie fast zwei Jahre nicht gesehen. Wenn die Chance kommt, dann will ich unbedingt nach Oberwart“, erklärt Krämer.

Thomas Klepeisz plant nach dem Ende seiner Profilaufbahn, das noch in weiter Ferne liegt, eine Rückkehr nach Güssing – vielleicht auch sportlich: „Das kommt drauf an, was sich dann in Güssing tut. Ich will nichts ausschließen, aber das kommt auf vieles an. Ich bin auch offen für andere Länder. Es muss einfach Spaß machen.“