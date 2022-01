"Bring-Your-Friend" in Oberwart

Neben dem Online-Ticketing seit Coronanbeginn, wird ab sofort in Oberwart auch wieder der Ticketkauf via Kassa ermöglicht werden. "Wir sind ins Online-Ticketing gegangen, aber wir sehen jetzt, das kommt im Südburgenland einfach nicht so gut an. Ab jetzt gibt es wieder Tickets an der Eintrittskassa mit Registrierungspflicht", erklärt Gunners-Präsident Thomas Linzer, der damit auf Fanwünsche eingehen will. Durch die Covid-Pandemie und das Livestreamangebot, an welchem der Verein nichts verdient, sei eine gewisse "Trägheit" in der Fanszene spürbar. "Die Livestreams waren aber im Vorjahr unsere 'Lebensrettung', sonst hätten wir die Bindung an unsere Fans komplett verloren", so Linzer. Doch jetzt will man wieder etwas mehr auf Tuchfühlung mit den Zuschauern kommen. Deshalb ist am Donnerstag "Bring-Your-Friend-Day" beim Heimspiel gegen die Grazer. "Jeder und jede darf mit einem gültigen Ticket jemanden mitnehmen. Egal ob Online-Ticket, Eintrittskassa oder Dauerkarte", erklärt Linzer. In der Halle gelten weiterhin 2G-Regel, FFP2-Maske und ein zugewiesener Sitzplatz. Die Oberwarter erhoffen sich dadurch wieder einen Aufschwung beim Publikum vor Ort. Das sei laut Präsident jedoch ein österreichweites Problem: "Es fehlen allen Klubs Besucher."