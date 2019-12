Nach vier wettbewerbsübergreifenden Niederlagen in Folge, sind die Oberwart Gunners auf einen versöhnlichen Abschluss des Jahres aus. Mit dem 112:61-Sieg gegen den Tabellenletzten aus Wien, ist nun der erste Schritt getan. Von Anfang an zeigten die Hausherren, dass der Sieg heute nur über Oberwart führen kann. Mit 31:11 ging es in die erste Pause. Erst im dritten Spielabschnitt wachten die Gäste auf und konnten auf -31 verkürzen, was jedoch immer noch ein komfortabler Vorsprung war. Angeführt vom starken Georg Wolf, der gleich acht Dreier warf, wurde es am Ende nochmal zum Schaulaufen für Oberwart. Youngster Magdy Abou-Ahmed (7 Punkte) kam für über sechs Minuten rein und zeigte eine beherzte Leistung. Mit dem Eisenstädter Jonathan Knessl bekam noch ein weiteres Talent wertvolle Minute. Durch den Sieg können die Oberwarter nicht mehr von den Playoff-Rängen verdrängt werden.

Am kommenden Sonntag gibt es noch ein weiteres Heimspiel der Gunners. Um 17:30 wird der BC Vienna empfangen. Auch wenn die Wiener nur auf Rang sieben platziert sind, hatten sie über Weihnachten doch eine Spielpause und werden ausgeruht erscheinen.