| BVZ

Betrachtet man die Bilanzen, so kann man unmissverständlich festhalten, dass die Burgenländer in der ÖFB-Jugendliga eine ausgezeichnete Rolle spielen. „Austria, Rapid und Salzburg, vielleicht auch Admira, sind Teams mit Ausnahmekönnern. Gegen alle andere befinden wir uns voll auf Augenhöhe“, skizzierte etwa U18-Coach Ivo Smudla.

Er ist einer, der es wissen muss. Nach dem Bundesliga-Abstieg des SV Mattersburg im Sommer 2013 übersiedelte er vom Co-Trainer-Posten (des damaligen Cheftrainers Franz Lederer) in die Fußballakademie. Seither hat er stets die ältesten Talente unter seinen Fittichen. Smudla musste auch sportliche Durststrecken verarbeiten, seine U18-Teams blieben manchmal halbjährlich ohne einzigen Sieg (auswärts sogar zwei Jahre).

In der aktuellen Herbstsaison läuft es viel, viel besser. Bekleidete die U18 vor einem Jahr nach acht Spieltagen den elften Rang, so ist es nun Platz sieben. Aktuell hat man mit elf Zählern um vier Punkte mehr als im Herbst 2017 (7). Kicker wie Fabian Szabo, Sebastian Toth oder auch Lucca Klee haben sich durchgebissen, die AKA-Ausbildung trotz massiver Rückschläge und geringer Einsatzminuten durchgezogen. Das macht sich nun bezahlt.

U16-Mannschaft mit starken Auftritten

Am meisten zum Positiven hat sich in der U16 verändert. Dabei stand man im Sommer (fast zu lange) ohne neuen Betreuer da. AKA-Boss Franz Ponweiser trennte sich von Ex-Trainer Peter Grandits. Das war die Chance für Christoph Morgenbesser, dessen Bestellung zum Cheftrainer erst vom AKA-Aufsichtsrat abgesegnet werden musste. Der Neo-Coach nahm die Chance wahr, begann sofort damit, seinem sportlichen Traum gerecht zu werden und krempelte die Ärmel hoch.

Gemeinsam mit Neo-Assistent Gerald Linshalm setzte er auf die kontrollierte und flotte Offensive. Gelangen der U16 nach acht Spielen im Herbst des Vorjahrs gerade einmal sieben Volltreffer und vier Punkte, hält man nun (auf Platz fünf rangierend) bei 23 erzielten Toren und stolzen 13 Punkten. Die starken Vorstellungen der Morgenbesser-Schützlinge sprachen sich bis zum ÖFB durch – sowohl Kapitän Tizian Marth als auch der von Sturm Graz zurückgeholte Linksverteidiger Elias Jandrisevits wurden in der Vorwoche ins Nationalteam einberufen.

Ebenfalls verbessert erlebt man die U15-Youngsters. Trainer Manuel Takacs hat wieder eine feine Mischung aus Technikern und athletisch robusten Kickern zusammengestellt, um das rasche Angriffspressing durchziehen zu können. Lag man vor einem Jahr mit elf Punkten auf Platz sieben, so halten die U15-Cracks zurzeit bei 13 Punkten und Rang fünf.

Beachtlich ist vor allem die Verbesserung in der Offensive. Erzielten die Jüngsten vor exakt einem Jahr in neun Spielen gerade einmal elf Tore, sind es jetzt stolze 26 Volltreffer. Lazar Erak führt mit neun Toren aktuell sogar die bundesweite Schützenliste an.