Im Jahr 2008 lief in der HAK Oberpullendorf ein für das Burgenland bis heute einzigartiges Projekt an: die Abendschule. Seit September dieses Jahres drücken also neben den Jugendlichen am Vor- und Nachmittag abends auch Erwachsene die Schulbank. Und das kostenlos.

„Wir sind die einzige Handelsakademie im Burgenland, die diese Form der Ausbildung anbietet“, ist Professor Norbert Liebentritt, der seit der Eröffnung als Studienkoordinator agiert, zurecht stolz. Aktuell nehmen rund 60 Studierende aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Schichten und allen Landesteilen sowie angrenzenden Bundesländern und Nachbarländern die „Handelsakademie für Berufstätige“ in Anspruch. Liebentritt bezeichnet seine Zielgruppe als Bildungswillige. „Jeder kann sich bei uns anmelden. Egal ob berufstätig, arbeitslos, Wiedereinsteiger oder Spitzensportler.“

Von Letztgenannten gab es in der ersten Dekade der Schule schon einige. So pendelte unter anderem auch Burgenlands aktuell bester Tennisspieler, David Pichler, aus seinem Heimatort Oslip oder seinem damaligen Trainingsort Wiener Neudorf zwei bis dreimal pro Woche ins Mittelburgenland, um auf seinem Weg zum Tennisprofi auch eine fundierte berufliche Ausbildung zu genießen. Diese schloss er 2015 mit der Matura ab: „Das Training hätte sich nicht mit dem normalen Schulbetrieb vereinbaren lassen“, berichtet der 25-Jährige, der heute auf Rang 486 der ATP-Weltrangliste steht.

Ab dem Start des Schuljahrs 2020/21 wechselte mit Tizian Marth ein angehender Profi-Fußballer in die Abendschule. Der 17-jährige Neufelder transferierte im vergangenen Sommer von der Fußballakademie Burgenland zur U18 von Admira Wacker Mödling, was einen Schulwechsel von der HAK Mattersburg nach Oberpullendorf unumgänglich machte.

„Durch die Abendschule kann ich bei allen Trainings dabei sein“, so der ehemalige U17-Nationalspieler. „Durch unser Angebot haben Spitzensportler perfekte Möglichkeiten, ihr Training und ihre Wettkämpfe sowie ihre schulische Ausbildung zu kombinieren“, führt Liebentritt aus. „Tagsüber Sport, abends eben auf die Schulbank.“ Aufgebaut ist die Abendschule im Modulsystem (siehe Infobox), was bedeutet, dass man seinen Stundenplan je nach vorhandener Zeit auch „umbauen“ kann.

„Ich würde mich freuen, wenn wir weitere Spitzensportler bei ihrem Plan B unterstützen dürften“, meint Liebentritt. Nachsatz: „Wir konzentrieren uns aber trotzdem nicht nur auf Sportler, sondern wollen allen Interessierten eine gute Ausbildung ermöglichen.“