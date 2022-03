Leichtathletik: Drei Titel für Rot-Gold

Drei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille – so lautet die erfreuliche Ausbeute des BLV bei den Hallenmeisterschaften, die am vergangenen Wochenende in Linz stattgefunden haben. Eingefahren haben sie die Shootingstars der heimischen Leichtathletik-Szene, Caroline Bredlinger, Marie Glaser und Niklas Strohmayer-Dangl. Bredlinger, die erst kürzlich als Burgenlands Leichtathletin des Jahres 2021 ausgezeichnet wurde, holte über 800 Meter ihren insgesamt dritten Staatsmeistertitel, den ersten in der Halle.

Die 20-jährige Athletin des Laufteam Burgenland Eisenstadt ließ von Beginn an nichts anbrennen und erreichte das Ziel mit einem Vorsprung von über sieben Sekunden. Ein großer Erfolg, der allerdings fast schon zu erwarten war, weil mit der Niederösterreicherin Carina Schrempf die wohl einzige andere Siegesanwärterin verletzt fehlte. Weitaus größer war die Überraschung, als Bredlinger nur drei Stunden nach ihrem Triumph auf der Mittelstrecke sensationell die Bronzemedaille über 400 Meter holte.

„Eigentlich bin ich ohne Erwartungen an den Start gegangen“, erzählte die Trausdorferin der BVZ. Nachdem sie als Dritte die Ziellinie überquert hatte, erfuhr sie von Trainerin und Mutter Uschi Bredlinger, dass sie soeben den burgenländischen Rekord über 400 Meter unterboten hatte. „Das konnte ich gar nicht glauben.“

Strohmayer-Dangl: Ein Titel mit Ansage

Bei den Herren zählte Niklas Strohmayer-Dangl von der Leichtathletik Akademie Eisenstadt zu den Favoriten im 400-Meter-Bewerb. In seiner besten Disziplin in der Halle stellte der Neufelder seine überragende Form schon zu Beginn des Jahres unter Beweis, als er eine neue österreichische Saisonbestleistung aufstellte. Weil er sich Anfang Februar auch im 800-Meter-Bewerb für kurze Zeit zum schnellsten Österreicher des noch jungen Jahres machte, wollte Strohmayer-Dangl in Linz ursprünglich auch über diese Distanz an den Start gehen. Nachdem der Bewerb allerdings wenige Stunden vor der 400-Meter-Konkurrenz angesetzt worden war, entschied er sich gegen ein Antreten, um die Titelchancen über 400 Meter nicht zu gefährden.

Das machte sich bezahlt: Strohmayer-Dangl übernahm früh die Führung, gab den ersten Platz nicht mehr her und holte seinen ersten Staatsmeistertitel. Nebenbei verbesserte er mit 48,90 Sekunden den von ihm aufgestellten burgenländischen Landesrekord und lief schneller als jeder andere Österreicher in den letzten eineinhalb Jahren. „Das Ziel war, eine Medaille zu holen. Dass es dann sogar mit dem Titel geklappt hat, freut mich um so mehr“, resümierte der 19-Jährige. Zusätzlich aufgewertet wurde sein Sieg, „weil alle Konkurrenten am Start waren und ich so gegen die Besten in Österreich laufen konnte.“ Für die Eisenstädter Leichtathletik Akademie war Strohmayer-Dangl nicht der einzige Lichtblick.

Talentprobe. Suri Stöhr machte gegen wesentlich ältere Konkurrentinnen eine gute Figur. Foto: zVg/Leichtathletik Akademie Eisenstadt

Die 16-jährige Marie Glaser kürte sich über 1.500 Meter zur Österreichischen U18-Meisterin. Suri Stöhr (14) wurde bei den Damen über 800 Meter mit einer neuen persönlichen Bestleistung Fünfte und bewies, dass sie auch mit deutlich älteren Mitstreiterinnen mithalten kann.

Emil Bezecny, der zum Jahreswechsel mit einer Schleimbeutelentzündung zu kämpfen hatte, klassierte sich im 3.000-Meter-Bewerb der Allgemeinen Klasse als Sechster und stellte einen neuen BLV-U20-Rekord auf. Damit feierte der 17-Jährige ein erfolgreiches Wettkampf-Comeback. Zurückkämpfen musste sich auch Catherina Strohmayer-Dangl vom Laufteam Burgenland Eisenstadt.

Comeback. Emil Bezecny hat sich von seiner Schleimbeutelentzündung erholt. Foto: zVg/Leichtathletik Akademie Eisenstadt

In Linz fand die 18-Jährige, die 2020 schwer erkrankt war und sich einer Operation unterziehen musste, zunächst auch zurück zu alter Stärke. Eine brenzlige Rennsituation, bei der sie ausgebremst wurde und fast stürzte, verhinderte aber im 400-Meter Bewerb eine bessere Platzierung als Rang acht. Dort landete bei seinen ersten Hallenmeisterschaften auch Teamkollege Markus Locsmandy (14) in der U18-Klasse.

Rosige Aussichten für das Burgenland

Aus Sicht des BLV lieferten die nationalen Titelkämpfe neben einigen Zukunftsversprechen auch viel Zählbares. Drei Titel bei Hallenmeisterschaften, das gab es schon seit neun Jahren nicht mehr. „Daran erkennt man den Aufschwung, der durch den Bau der Leichtathletik Arena in Eisenstadt in Bewegung gesetzt worden ist“, freut sich Präsident Rolf Meixner über den Status quo. Auf der 2019 fertiggestellten Anlage würden die burgenländischen Nachwuchsathleten perfekte Trainingsbedingungen vorfinden, um mit der Konkurrenz aus den anderen Bundesländern mithalten zu können. Und genau damit sei der Grundstein für zukünftige Top-Leistungen gelegt. Trainer und Präsident Rolf Meixner ist diesbezüglich guter Hoffnung, wie er abschließend klarstellt: „Es bricht ein goldenes Zeitalter für das Burgenland an.“