Tennis-Ass David Pichler und das Fast-Titel-Triple

Nachdem sich David Pichler am vergangenen Freitag im Herren-Doppel mit Patrick Ofner und im Mixed-Doppel mit Irina Dshandshgava souverän zwei weitere österreichische Meistertitel sicherte, sollte am Samstag im Einzel-Finale der Titel-Hattrick bei den Hallenmeisterschaften im Wiener Colony Club gelingen.

Als Gegner baute sich allerdings Jakob Aichhorn auf, dessen Spiel dem Osliper so gar nicht liegt, er zuletzt auch zweimal als Verlierer vom Platz ging. In Wien entwickelte sich eine Partie auf hohem Niveau, in der am Ende ein Break zugunsten des Steirers entschied - 6:7, 6:3, 3:6. „Ich wollte das Triple unbedingt holen, aber Jakob hat das Einzel verdient gewonnen“, so ein fairer David Pichler.

Leonie Rabl zeigte mit dem Semifinaleinzug im Damen-Einzel auf. Foto: BVZ

Für Furore sorgte auch Leonie Rabl. Die 15-jährige Rohrbacherin setzte sich im Achtelfinale gegen die topgesetzte Nina Plihal (KTV) in zwei Sätzen durch und drang später bis ins Semifinale vor, in dem sie der späteren Siegerin Veronika Bokor 4:6, 2:6 unterlag.

„Ich bin mit meinem Turnier und der vierten Medaille bei österreichischen Titelkämpfen heuer sehr zufrieden“, freut sich die Semifinalisten des Damenbewerbs.