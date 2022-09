Ferlach gelang zum Liga-Auftakt die Revanche

Werbung

Das Schlagerspiel in der ersten Runde des Grunddurchgangs der WHA MEISTERLIGA zwischen SC witasek Ferlach und Vizemeister WAT Atzgersdorf war hart umkämpft. Die Führung wechselte hin und her. Nach 22 Minuten lagen die Wienerinnen mit zwei Toren vorne. Doch die Kärntnerinnen - noch ohne Neuzugang Andrea Pavkovic - konterten zurück. Nach der 13:12-Halbzeitführung zogen die Gastgeberinnen bis Mitte der zweiten Halbzeit auf 19:16 weg und gaben die Führung nicht mehr ab. Mit dem 24:21 (13:12)-Heimsieg gelang Ferlach die Revanche für das Halbfinal-Aus gegen Atzgersdorf in der Vorsaison. Dorotea Prevendar und Luna Voncina trafen je sieben Mal für die Heimmannschaft. Linkshänderin Lilli Gschwentner sowie Neuzugang Tina Kolundzic waren mit sieben bzw. fünf Treffern die besten Atzgersdorf-Werferinnen.

„Es war die erwartet ausgeglichene Partie. Mitte der zweiten Halbzeit haben wir aber das Heft in die Hand genommen. Torfrau Andjela Roganovic bot eine starke Leistung“, freute sich Ferlach-Manager Wolfgang Buchbauer über den Auftakterfolg. „Ich bin stolz auf meine Mädels. Nach dem großen Umbau im Sommer war es bereits ein Duell auf Augenhöhe“, so Atzgersdorf-Obmann Christian Mahr.

Gar nicht standesgemäß startete Titelverteidiger Hypo Niederösterreich in die Saison. Der Serienmeister verlor in der Südstadt nach einer starken Startphase die Konzentration, gewann das Derby gegen Union heinekingmedia Korneuburg nach mühsamen Kampf mit 26:21 (15:8). „Nach 20 Minuten führten wir mit 14:5. Danach haben wir im Angriff die größten Chancen ausgelassen und hinten viel zu viele Tore kassiert. Unsere Torfrau Petra Blazek war angeschlagen und konnte nicht eingesetzt werden. Es war eine mühsame zweite Halbzeit“, ärgerte sich Hypo-Cheftrainer Ferenc Kovacs. Nina Neidhart (7 Tore) bzw. Katja Burger (5 Tore) waren die Topscorerinnen.

Denkbar knapp ging es in der Partie HC Sparkasse BW Feldkirch und HIB Handball Graz her. Der Fünfte der Vorsaison tat sich schwerer als erwartet, lag zur Halbzeit mit 10:12 zurück. Nach dem Seitenwechsel bauten die Grazerinnen den Vorsprung auf vier Tore aus. Angeführt von Heimkehrerin Julia Bohle, die sieben Tore warf, drehten die

Feldkircherinnen in den letzten Minuten noch das Spiel zum knappen 23:22-Heimerfolg. Bei den Gästen aus Graz netzte Katarina Mrazovic neun Mal ein.

„Wir sind ganz gut gestartet. Dann haben die Grazerinnen die Deckung umgestellt und wir bekamen Probleme, sind lange einem Rückstand nachgelaufen. Am Schluss konnten wir noch einmal zurückschlagen. Wir müssen aber noch viel lernen“, so Beate Scheffknecht, die in ihrem ersten Ligaspiel in Österreich nach 14 Jahren vier Tore für Feldkirch warf.

Die BT Füchse Style your Smile und roomz JAGS WV trennten sich nach einem Duell auf Augenhöhe mit 29:27 (18:16) Die Obersteirerinnen unter Neo-Cheftrainer Mario Maretic legten immer wieder bis zu vier Tore vor (40. Minute 22:18). Aber das stark verjüngte Gästeteam ließ sich nicht abschütteln, eroberte mit fünf Toren in Serie die Führung in der 45. Minute zurück. Im packenden Finish drehten die Füchsinnen noch einmal die Partie.

Die Topwerferinnen waren Nicoleta Zizic mit neun Toren bzw. Melanie Krautwaschl mit acht. „Wir wollten unbedingt diesen Sieg und mit einem positiv Erlebnis in die neue Saison starten. In der zweiten Halbzeit ging die Partie hin und her. Unsere Torfrau Jana Novakovic hatte mir ihren Paraden einen maßgeblichen Anteil an unserem Erfolg“, so Füchse-Kapitänin Eva Zikeli.

Einen Blitzstart legten die MGA Fivers gegen den SSV Dornbirn Schoren hin, führten nach zwölf Minuten bereits mit 9:3. Die Gäste verkürzten zwar noch einmal auf drei Tore, doch dann war der Zug abgefahren. Nach dem 18:10 zur Halbzeit bauten die Wienerinnen die Führung weiter aus. Tereza Chovancova und Larissa Bures waren beim klaren 33:24-Heimerfolg die Topwerferinnen im Siegerteam. Zudem lieferte Torfrau Adriana Medvedova eine ganz starke Partie. Bei den Gästen trafen Agni Zygoura und Viktoria Marksteine fünf bzw. vier Mal.

„Wir taten uns leichter als erwartet. Meine Mannschaft konnte sehr vieles von dem umsetzten, was ich ihr vorgegeben haben. In der zweiten Halbzeit kamen viele junge Spielerinnen zum Einsatz“, sagte MGA Fivers-Cheftrainer Arnes Cebic nach dem klaren Auftaktsieg.

Tulln hielt bei Liga-Premiere in Stockerau lange mit

Zum Abschluss der Auftaktrunde im Grunddurchgang der WHA MEISTERLIGA standen sich am Sonntagabend im Niederösterreich-Derby der UHC Müllner Bau Stockerau und Aufsteiger UHC Gartenstadt Tulln gegenüber. Die Gastgeberinnen - ohne Neuzugang Sandra Zeitelberger - wollten gegen den Liganeuling eigentlich rasch für klare Verhältnisse in der Sporthalle Alte Au sorgen. Doch in einem Duell auf Augenhöhe wechselte die Führung mehrfach.

Nach 18 Minuten lag Stockerau mit 7:5 vorne. Mit vier Toren in Serie hatte Tulln schnell wieder die Nase mit zwei Toren vorne und hielt diesen Vorsprung bis zur Pause (8:10). Nach dem Seitenwechsel ging der offene Schlagabtausch vorerst weiter. Aber Mitte der zweiten Halbzeit verschafften sich die Gastgeberinnen erstmals einen klareren Vorsprung, lagen mit 18:14 vorne. Danach war der Bann gebrochen.

Stockerau gewann das Derby gegen Tulln mit 24:21 (8:10). Die besten Werferinnen waren Ines Rein mit sechs Toren bzw. Elena Fidesser und Petra Nagy mit je fünf Treffern. „In der ersten Halbzeit war es viel Kampf und Krampf. Danach haben wir uns gefangen und am Ende einen sicheren Sieg nach Hause gefahren“, so Stockerau-Vorstandsvorsitzender Christian Freimbacher. Tulln-Obmann Günter Grossberger: „Wir sind sehr gut gestartet, unsere Torfrau Katharina Weber hat stark gehalten. Nach dem Seitenwechsel fehlte uns ein wenig die Kaltschnäuzigkeit.