Es war das große Thema vor dem ersten Spiel der neuen Saison in Altach: Wer soll bei Mattersburg nach den Abgängen von Smail Prevljak (16 Treffer), Markus Pink (6), Masaya Okugawa und Stefan Maierhofer (je 5) künftig die Tore schießen?

Die Antwort gaben die Profis beim Auswärtsspiel in Altach in Person von Daniel Kerschbaumer, Alois Höller und Marko Kvasina. Ersterer traf nach einer schönen Einzelaktion mit links ins lange Eck, Höller sorgte mit einem gleichsam unkonventionellen wie spektakulären Drehschuss für grün-weißen Jubel und Kvasina war nach einer Flanke von Andreas Gruber per Kopf zur Stelle. Sehr zur Freude von Chefcoach Gerald Baumgartner, der in der Analyse des 3:2-Siegs klarstellte: „Wir haben sehr viele Dinge sehr gut gemacht und den Gegner taktisch überrascht. Zudem waren die Jungs bei dem Spiel auch unglaublich lauffreudig.“ Dass man bei den Gegentoren „im Kopf frischer“ sein müsse und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 die Ordnung verloren ging („Da hatten wir das Glück des Tüchtigen“), gelte es zu vermeiden. Mit drei Punkten im Rücken fällt das Resümee freilich trotzdem erleichtert aus. Noch dazu, wo die Burgenländer erstmals seit 2007 (damals 2:1 in Ried) wieder ein Auftaktspiel in der Ferne gewinnen konnten.

„Für mich der stärkste Spieler am Platz“

„Es ist wirklich lässig zu spielen. Die Position taugt mir extrem.“ Rene Renner über seine aktuelle Aufgabe links in der Viererkette. In Altach war er einer der stärksten SVMler.

Dass hier mit Kvasina der Stürmer-Neuzugang per Kopf traf, freute den Coach auch deshalb, weil „das für ihn auf dieser Position schon sehr gut ist, wenn er trifft. Das ist ein bodenständiger Bursche, der einiges an Potenzial hat.“

Auch die Aktion des zweiten Zugangs Daniel Kerschbaumer zum 0:1 verzückte den Coach: „Er ist ja kein typischer Goalgetter, umso stärker war der Abschluss.“ Und dass Alois Höller seinen Linken nach einem zu kurzen Altacher Klärversuch einsetzte, machte das Tor-Trio perfekt: „Vor der Pause hatte er eine gute Chance, bei der er sich den Ball auf rechts gelegt hat. In der Halbzeit haben wir noch angesprochen, dass er ruhig einmal riskieren und draufhalten soll. Fein, dass das dann so geklappt hat,“ schmunzelte Baumgartner, der aber einen anderen SVM-Profi aus dem starken Kollektiv heraushob: Rene Renner.

Der 24-jährige wieselflinke Kicker wurde zuletzt links in der Viererkette eingesetzt – so auch diesmal. Und erneut setzte Renner Akzente und interpretierte die Position so, dass er für viel Schwung über die Seite sorgte. „Dass er das kann, hat er bewiesen. Mit seiner Dynamik kann er viel bewirken, für mich war er der stärkste Mann am Platz.“

Auch der als Offensivspieler geholte Renner selbst zeigte sich, angesprochen auf seine Position, durchaus angetan: „Es ist wirklich lässig zu spielen. Die Position taugt mir extrem und ich komme gut zurecht. Das liegt auch an meiner Geschwindigkeit und den Möglichkeiten von dort aus.“

Dass Mattersburg den Auftakt in Vorarlberg für sich entscheiden konnte, überraschte den im Vorjahr nach Mattersburg gekommenen Renner nicht wirklich, denn: „Wir haben eine super Truppe mit einem sehr starken Zusammenhalt. Das war auch eine richtig geile Partie, die Geschmack auf Samstag gemacht hat.“

Stichwort Samstag. Da ist mit Salzburg der amtierende Meister zu Gast bei der Meisterschafts-Premiere der neuen Zwölferliga im Pappelstadion. Dass Grün-Weiß gegen die Bullen eine Außenseiterrolle innehat, steht für Baumgartner fest: „Salzburg hat sehr gut aufgerüstet und ist wahrscheinlich noch stärker geworden. Wir lassen uns aber nicht verrückt machen.“ Sportlich müsse man versuchen, die Mitte zuzumachen, sehr viel zu laufen und über die schnellen Spieler selbst Nadelstiche zu setzen. Personell stehen die zuletzt zur Verfügung stehenden Akteure auch am Samstag bereit. Es ist also angerichtet für ein Fußballfest, das sieht auch der Coach so: „Wir freuen uns riesig darauf und hoffen auf richtig viele Fans.“