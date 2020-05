„Nach den Wochen des Ausnahmezustands ist es ein schönes und wichtiges Zeichen in Richtung Normalität, dass Golfer die Plätze wieder nutzen können. Insgesamt kann man das Golfspiel mit den geschaffenen Vorgaben in punkto Ansteckungsgefahr als völlig risikolos einschätzen. Derzeit spielen allerdings vorwiegend Tagesgäste und Mitglieder. Besonders wichtig für den Tourismus in Österreich ist die Tatsache, dass mit Ende Mai auch hoffentlich zahlreiche Gäste der Gastgeberbetriebe die Möglichkeit haben den Golfsport auszuüben. Schöne Tage mit Freunden, gute Kulinarik und eine positive Stimmung können einen wichtigen Teil auf dem Weg zurück beitragen.“

Richard Gert Senninger, Geschäftsführender Präsident Bgld. Golfverband

„Es ist extrem wichtig, dass wir nun endlich wieder auf dem Platz stehen und trainieren dürfen. Meiner Meinung nach hätte es vor allem für uns Profigolfer keine wirkliche Trainingspause geben müssen.“

Bernd Wiesberger, Golfprofi aus Bad Tatzmannsdorf

„Wir sind in der aktuellen Situation sehr froh, dass Golf zu den ersten Sportarten gehört, die teilweise wieder in Betrieb gehen durfte. Die Mitglieder nahmen das Angebot am Wochenende bereits sehr in Anspruch. Es fehlte zwar der soziale und gesellschaftliche Aspekt. Alles in allem ist das aber besser als gar nichts.“

Klaus Wiesberger, Präsident Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf

„Der Anklang war sehr groß, wir waren die ersten drei Tage fast ausgebucht. Die Leute sind froh, dass sie wieder raus dürfen. Es stehen sowohl im Sekretariat als auch am Platz Getränkeautomaten zur Verfügung.“

Präsident Wolfgang Eder, Golfclub Golfschaukel Stegersbach

„Die Leute haben sich offensichtlich schon sehr darauf gefreut, wieder am Grün zu stehen.“

Irene Wiedermann, Standortleiterin des Golfclub Neusiedlersee-Donnerskirchen

„Von der Auslastung her waren wir zwischen 50 und 70 Prozent. Da hatten wir eigentlich mit einem etwas größeren Ansturm gerechnet. Einer unserer beiden Trainer war schon anwesend. Außer Mannschaftstraining und Doppel ist ja alles möglich.“

Heinz Mock, Obmann des ASKÖ TC Energie Burgenland AG Eisenstadt

„Vielleicht können wir ab 1. September wieder auf die Matte. Dann schon ein Monat später in Wettkampfform für eine Europameisterschaft zu sein, geht sich nicht aus. Da geht es auch um die Verletzungsgefahr.“

Mario Schindler, U23-Nationaltrainer Österreichischer Ringerverband

„Ich würde es besser finden, wenn wir trainieren könnten. Es gibt auch Bereiche in unserer Sportart, wo der nötige Abstand gegeben ist. Ich verstehe natürlich die Reaktion und Handlungen der Bundesregierung. Wir hätten für November die burgenländische Landesmeisterschaft angesetzt, diese ist laut jetziger Situation aber fraglich.“

Christoph Kozarits, Präsident Bgld. Taekwondoverband

„Wir haben nur Kinder im Verein. Da ist ein Online-Training kaum möglich. Mit der größeren Gruppe haben wir eine Challenge mit Kraftübungen und Ähnlichem gestartet. Die Frühjahressaison ist gelaufen. Wir überlegen, was wir im Sommer oder ab September machen können, aber das hängt natürlich von den gesetzlichen Vorgaben ab. Ich fürchte, dass es große Verluste bei den Mitgliederzahlen geben wird. Wir hatten viele Anfänger, weil wir wieder aktiv in die Volksschulen gegangen sind, die machen jetzt seit zwei Monaten nichts mehr. Jetzt werden sie wahrscheinlich irgendeine andere Sportart ausprobieren. Die Mitgliederbeiträge für das Frühjahr haben wir einmal gestrichen. Es wird sicher weitergehen, aber einiges werden wir neu aufbauen müssen.“

Thomas Puntigam, Obmann beim Judoclub Mattersburg

„Wir machen das Beste aus der Situation, aber happy sind wir nicht. Mit unseren Top-Fightern haben wir dreimal wöchentlich ein Training via Zoom. An einem Kampf ist in nächster Zeit nicht zu denken, außer die Sportler leben im gleichen Haushalt. Da gibt es bei uns ein paar Beispiele, wie Anna und Felix Schmidl. Aber das ist auch nicht optimal, weil Felix zweieinhalb Jahre älter ist und deutlich schwerer. Auch wenn die Hallen wieder aufsperren, müssten für jeden 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Das heißt wir müssten in Kleingruppen maximal zu viert trainieren.“

Michael Gerdenitsch, Coach der Rohrbacher Kickboxer

„Kumite, also mit Körperkontakt, können wir weiterhin nicht trainieren. Im Gegensatz zu anderen Sportarten können wir aber schon mit kihon (Anm.: Grundschule) und kata (Anm.: „Schattenkampf“) starten. Jemandem aus ein paar Meter Entfernung Formen zu erklären, ist natürlich umständlicher, als mit Körperkontakt zu zeigen, wie etwa das Knie positioniert werden soll.“

Jürgen Krell, Präsident des Karate-Landesverbands

„Die Form passt auch nach der Zwangspause noch ganz gut, die Leistungsgruppe hat sich mit Trainingsplänen zuhause und auf Feldwegen fit gehalten. Jetzt war es aber schon höchste Zeit, dass es wieder losgeht.“

Ursula Bredlinger, vom Laufteam Burgenland Eisenstadt, freut sich über die Öffnung der Leichtathletik-Anlange in der Landeshauptstadt