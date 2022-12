Hrustanbegovic: Die Rückkehr des Kapitäns!

Werbung

Für Elmir Hrustanbegovic schließt sich ein Kreis. Der 32-Jährige ist zurück in Draßburg, wo er den Großteil seiner Karriere verbrachte, ein knappes Jahrzehnt kickte. Von 2010 bis 2020 spielte der Offensivmann beim ASV, schoss eine Vielzahl an Toren, trug die Kapitänsschleife und hatte großen Anteil am Burgenlandliga-Meistertitel 2018/19 und erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga Ost. Zwei Jahre nach seinem Draßburg-Abschied in Richtung Forchtenstein kehrt Hrustanbegovic wieder in sein „sportliches Zuhause“ heim – und zwar als Spieler und als Funktionär, in einer Doppelrolle. Der torgefährliche Offensivmann wird weiterhin die Fußballschuhe schnüren, für die 1b-Mannschaft.

Darüber hinaus übernimmt er auch Verantwortung im sportlichen Bereich der Regionalliga-Mannschaft. „Das wird eine spannende Aufgabe. Wir wollen mit Draßburg erfolgreich sein, den eingeschlagenen Weg der letzten Monate fortsetzen. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, auch wenn es logischerweise Neuland für mich ist.“

Als er damals als Kapitän ging, habe ich zu ihm gesagt, dass er irgendwann in einer tragenden Rolle wieder zurück nach Draßburg kommen wird.“ christian illedits Präsident ASV Draßburg

Nichts Neues ist die Adresse: „Ich kenne Draßburg klarerweise richtig gut, war hier fast meine ganze Karriere, das Umfeld ist mir vertraut und auch nach meinem Abgang ist der Kontakt nie abgerissen. Ich war oft am Sportplatz, kenne viele Spieler gut und zu Präsident Christian Illedits hatte ich immer schon einen sehr guten Draht.“ Für Draßburgs Vereinsboss war das ASV-Urgestein Elmir Hrustanbegovic auch so etwas wie ein Wunschkandidat: „Als er damals als Kapitän ging, habe ich zu ihm gesagt, dass er irgendwann in einer tragenden Rolle wieder zurückkommen wird.“ Die wird es nicht sofort geben: „Wir geben Elmir jetzt ein halbes Jahr Zeit, wollen ihn nicht sofort ins kalte Wasser stoßen. Er soll sich einleben, mit der Materie vertraut machen und ab Sommer wird es dann so sein, dass er Ernst Wild (Anm. Obmann) und mich entlastet und auch mehr Verantwortung übernimmt – sowohl für den Bereich Regionalliga, als auch 1b und Nachwuchs.“ Für Illedits ist auch die Rückkehr des „Spielers Hrustanbegovic“ eine höchst erfreuliche: „Er hatte ja auch Angebote aus höheren Ligen, hat sich aber glücklicherweise für uns entschieden. Er ist immer noch ein hervorragender Fußballer, der den jungen Spielern aus der 1b mit Sicherheit viel helfen kann und natürlich wird er auch auf dem Platz eine Rolle mit Verantwortung übernehmen. Er ist ein Führungsspieler.“

Draßburgs Kader: wenig Änderung geplant

Für die Rückrunde stehen weiterhin keine großen personellen Sprünge auf dem Draßburger Plan. „Bis 9. Jänner sollen uns die Spieler Bescheid geben, die gehen wollen. Bislang hat das keiner gemacht. Bei dem einen oder anderen Vorbereitungsmatch wird es auch Testspieler geben“, so Illedits, der aber klarstellt: „Wir werden keine große Veränderung am Kader vornehmen. Das ist auch gar nicht notwendig, weil die Mannschaft im Herbst in den meisten Spielen überzeugen konnte.“