Der gebürtige Großpetersdorfer – er lebt mittlerweile in Kukmirn - folgt somit Sport-Landesrat Christian Illedits, der sein Präsidentenamt im März aufgrund der neuen politischen Aufgabe ruhend gestellt hatte. Nun folgt ihm der 57-jährige Quereinsteiger (der in der Vergangenheit Tormann und Obmann beim SV Großpetersdorf war) als Präsident.

„Christian Illedits ist an mich herangetreten, ob ich mir vorstellen könne, dass ich seine Funktion als Präsident übernehme. Für mich war sofort klar, dass ich mich dieser neuen Herausforderung stellen möchte. Ich habe mit vielen Funktionären und Mitgliedern sowieso im Zuge der OSG-Bauarbeiten laufend Kontakt. Jetzt kann ich mich neben den Bautätigkeiten auch meinem geliebten Sport widmen,“ so der Neo-Dachverbands-Chef, der im Zuge eines einstimmigen Vorstandsbeschlusses bereits an die ASKÖ-Spitze gehievt wurde. „Das ist ein wesentlicher Grund und Schritt, mich dieser Aufgabe zu widmen. Es ist wichtig, dass der komplette Vorstand hinter mir steht.“

Kollar bleibt vorerst bis zur nächsten Generalversammlung (2021) Präsident der ASKÖ Burgenland, danach erfolgt die reguläre Wahl für eine ganzheitliche neue Periode.

