Gartner: „Unsere Qualität ist für die Regionalliga wirklich sehr hoch“

Alles andere als überraschend ist der Stripfinger Blick auf die Tabelle in der Winterpause. Die Mannschaft aus dem Marchfeld liegt auf Rang eins – erwartungsgemäß. Das Ziel des Herbstmeisters war auch, ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen, der Meistertitel. Allein die Transfers im Sommer sprachen für sich. Marco Sahanek, Dario Pecirep kamen unter anderen genauso wie Ex-Rapid-Trainer Goran „Gogo“ Djuricin. Klingende Namen also zu einem ohnehin schon bärenstarken Kader, in dem der Illmitzer Christian Gartner schon seit Feber steht.

„Wir müssen gar nicht viel ändern“

Und der spielt beim Titelkandidaten auch eine tragende Rolle, stand in 14 von 16 Ostliga-Spielen auf dem Feld, immer in der Startelf. „Wir haben für die Regionalliga eine Qualität, die sehr hoch ist. Fast schon zu hoch“, so der ehemalige Fortuna Düsseldorf- und MSV Duisburg-Legionär. Das Ziel ist auch für den 28-Jährigen ganz klar: „Ich will zum einen Spaß am Fußball haben, aber ganz klar auch aufsteigen. Das ist unser Auftrag.“ Der ist zur Hälfte erfüllt. Vor dem Beginn der Frühjahrs-Saison liegt Stripfing fünf Punkte vor dem ersten Verfolger TWL Elektra.

Der Vorsprung ist zwar komfortabel, aber im Fußball kann eben viel passieren. Das weiß auch Gartner, der das Rezept für die Rückrunde parat hat: „Wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen unsere Form aus dem Herbst mitnehmen. Wir müssen gar nicht viel ändern.“ Wo Änderungsbedarf besteht, ist in Stripfing ohnehin klar. In Sachen Infrastruktur will man zeitnah Klarheit schaffen. Am besten daheim, ansonsten stehen mit Schwechat und Wiener Neustadt zwei angedachte Alternativen für eine mögliche (interimistische) Heimat in der 2. Liga. Dort will man auf jeden Fall ab kommender Sommer spielen: „Deshalb bin ich auch in Stripfing, weil ich mit dieser Mannschaft in der 2. Liga sein möchte“, stellt Gartner klar.