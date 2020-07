Schlagverluste warfen Wiesberger in Memphis zurück .

Golf-Profi Bernd Wiesberger hat am Donnerstag zum Auftakt des St.-Jude-Invitational-Turniers der WGC-Serie in Memphis (10,5 Mio. Dollar) mit einer 71 eins über Par gespielt. Dem 27-Jährigen fehlte in seinem Spiel die Konstanz, sechs Birdies (Schlaggewinn) standen fünf Bogeys (Schlagverlust) und ein Doppel-Bogey gegenüber.