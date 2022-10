Karl Kaplan: „Ich war BFV-Präsident mit Begeisterung “

Werbung

Sie werden am 11. Oktober 80. Der BFV wird 2023 100 Jahre alt. Wie hat sich der Fußball im Burgenland verändert?

Kaplan: Er hatte einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft. Ob er besser wurde, sei dahingestellt. Schneller wurde er sicher, im Amateur- und im Profibereich. Würde man das Nationalteam von heute gegen Krankl und Co. spielen lassen, würden die keinen Ball sehen.

Warum hat sich der Stellenwert verändert?

Kaplan: Zu meiner aktiven Zeit als Spieler gab es kaum Legionäre, es gab ja auch keine Bezahlung. Heute macht fast jeder nur mehr einen Schritt, wenn er was bekommt. Fußball hatte eine andere Bedeutung.

Speziell in Grenzgemeinden sind aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge Legionäre die einzige Lösung.

Kaplan: Die aktuellen Jahrgänge lassen natürlich die Frage zu, ob wir zu viele Vereine haben. Spielgemeinschaften sind hier eine Alternative. Will man die Anzahl beibehalten, muss man akzeptieren, dass viele Legionäre spielen. Wäre ich Bürgermeister einer solchen Gemeinde, würde ich aber hinterfragen, was das meiner Jugend bringt.

Mittlerweile ist im Nachwuchs der Mädchenfußball auf der Überholspur. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?

Kaplan: Ich finde es gut und wichtig, dass hier Möglichkeiten geschaffen werden. Ich finde es nur nicht sinnvoll, immer wieder den Frauen- mit dem Männerfußball zu vergleichen.

Ihre Amtszeit als BFV-Präsident war von 2004 bis 2012. Gekürt wurden Sie erst nach der Wahl bei der Hauptversammlung, weil das Ergebnis von 107:101 für Ihren damaligen Kontrahenten Peter Fuith angefochten wurde.

Kaplan: Die Wahlordnung war ja nicht demokratisch und lächerlich. Peter Fuith war Erstgereihter beim Wahlvorschlag. Aufgrund eines veralteten Wahlstatuts musste man aber auch den Kandidaten durchstreichen, den man nicht wählte. Einige Stimmen, bei denen mein Name angekreuzt wurde, wurden so trotzdem Fuith zugerechnet.

Wie haben Sie den Zweikampf mit Peter Fuith erlebt?

Kaplan: Da gab es nichts. Mit Peter Fuith bin ich heute noch gut. Wir haben auch damals nicht gegeneinander gekämpft. Nur ein Beispiel: SV Mattersburg-Präsident Martin Pucher hat uns im Vorfeld in Oberpullendorf getroffen, um Peter die Kandidatur auszureden. Fuith hat damals schon gesagt: Ich will ja eh nicht, ich muss aber …

Letztlich gewannen Sie die Wahl, deren Begleittöne klarerweise kritisiert wurden.

Kaplan: Die ÖVP wollte das Thema dann ausschlachten. Ich habe ihnen damals schon gesagt: Ein Wort in der Öffentlichkeit über diese Geschichte, die euch nichts angeht – und ihr bekommt von mir kalt/warm. Es ist dann auch nichts passiert. Mir konnte in den acht Jahren meiner Tätigkeit politisch niemand etwas nachsagen. Ich habe das strengstens getrennt.

Viele sagen, dass Sie ein harter, aber sehr wohl auch verbindender Präsident waren.

Kaplan: Das hoffe ich. Als ich 2012 nicht mehr kandidiert habe, hat der damalige SPÖ-Sportminister Norbert Darabos (Anm.: der parallel auch bei Kroatisch Minihof als Funktionär aktiv war und ist) bei der Hauptversammlung im Zuge seiner Grußworte gesagt, dass er mich damals nicht gewählt hat – und dass es ein Fehler war. Das hat mir sehr gefallen. Kein anderer aus der SPÖ hätte sich diese Aussage getraut.

Was macht einen guten Verbands-Präsidenten aus?

Kaplan: Dass man die nötige Zeit für dieses Amt hat. Ich war täglich um 8.30 Uhr in der Früh im Büro. Zu Beginn wurde ich noch gefragt, ob ich morgen wiederkommen würde. Es hat nicht allen gefallen, dass ich ständig da war. Für mich war es auch eine Verpflichtung, dass ich auf Matches gehe. Ich war auf Sportplätzen im Südburgenland, die finde ich heute gar nicht mehr.

Konnten Sie die Zeit genießen?

Kaplan: Absolut. Nach 30 Jahren in der Politik waren die acht Jahre ein schöner Übergang in die Pension. Ich war Präsident mit Begeisterung.

Der als aktiver Teil des BFV maßgeblichen Anteil am Bau der Fußballakademie Burgenland hatte, die 2009 ihren Betrieb aufnahm. An Bord waren das Land Burgenland, der SV Mattersburg, der Verband und die Stadt. War das ein Highlight Ihrer Laufbahn.

Kaplan: Ja. Und es war eine absolute Notwendigkeit, das sage ich heute noch. In jedem Bundesland gab es eine Akademie, nur bei uns nicht. Alle guten Kicker sind weggegangen. Das wurde dadurch verhindert.

Schon damals gab es Stimmen, die eine solche Einrichtung lieber gleich im VIVA-Landessportzentrum Steinbrunn gesehen hätten.

Kaplan: Ohne SVM und Martin Pucher wäre nichts gegangen. Es hätte keine Akademie ohne Bundesliga-Klub gegeben.

2020 ist dann der Commerzialbank-Skandal aufgepappt. Der SVM hat sich aufgelöst, Pucher ist ebenfalls von der Bildfläche verschwunden.

Kaplan: Es war immer zu spüren, dass er in anderen Sphären gelebt hat und hier auch Größenwahn im Spiel war. Seitens des BFV war bei mir aber immer klar, wie viel Geld wir höchstens einbringen können. Diese Obergrenze war stets fix.

Ist es ein richtiger Schritt, dass aus der SVM-dominierten Fußballakademie eine reine Landesakademie geworden ist?

Kaplan: Richtig ist, dass man sie nicht sterben lassen kann und der burgenländischen Fußball-Jugend eine AKA schuldig ist. Das ist ja kein Selbstzweck.

Man könnte ja trotzdem auch sagen, dass es ohne die Perspektive eines Bundesliga-Klubs nicht nötig ist, im eigenen Land eine solche Spitzensport-Schiene zu betreiben.

Kaplan: Das würde aber heißen, dass wir uns selbst aufgeben. Wichtig ist, der Jugend die gleichen Voraussetzungen zu bieten wie überall anders auch.

2012 sind Sie nicht mehr als BFV-Präsident angetreten. Was war der Grund dafür?

Kaplan: Die Zusammenarbeit der Protagonisten hat bis zur Fertigstellung der Akademie gepasst, danach gab es vor allem im Aufsichtsrat in jeder Sitzung Probleme und Streit. Ein Thema war etwa, dass der BFV sofort in die Akademie übersiedeln soll. Es hat für mich dann nicht mehr gepasst. Die Harmonie der ersten Jahre war weg.

Damals waren Sie 69 Jahre alt. Das Alter war kein Thema für einen Rückzug?

Kaplan: Nein, vielleicht wäre ich sogar jetzt noch aktiv. Ich bin nach wie vor fit. Aber damals sah ich keine Perspektive mehr.

2024 wird ein neuer BFV-Präsident gewählt. Welche Tugenden wird es für die neue Verbandsspitze brauchen?

Kaplan: Das Wichtigste ist, dass nicht parteipolitisch entschieden wird. Jeder hat irgendeine Farbe. Wichtig ist aber, in der Funktion neutral zu agieren. Das war immer schon meine klare Herangehensweise.

Sie waren in jungen Jahren erst Lehrer, dann Berufsoffizier, später Berufspolitiker und schließlich ehrenamtlich BFV-Präsident. Wie sieht Ihr Leben mit bald 80 aus?

Kaplan: Beruflich bin ich seit 2004 in Pension. Ich will nichts mehr werden, sondern möchte meinen Körper in Schuss halten. Dafür bewege ich mich täglich, einmal die Woche gehe ich auf den Wechsel rauf.

Verfolgen Sie Fußballspiele im Burgenland noch?

Kaplan: Wenig. Es interessiert mich zwar, aber zwischen interessieren und vor Ort sein ist ein Unterschied. Mit 80 bist du nicht mehr 60, schon gar nicht mehr 40. Auch Autofahren in der Nacht ist nicht mehr lustig.

Sind Sie trotzdem zufrieden?

Kaplan: Für 80 Jahre auf jeden Fall. Wenn ich Strecken bewältige, die ich schon 20 Jahre lang gehe, merkt man den Unterschied. Dann gehe ich eben langsamer, aber ich brauche das einfach noch immer.