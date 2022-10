ÖFB-Präsident Milletich: „Ich brauche einen vollen Terminplan“

Werbung

Am 17. Oktober 2021 wurden Sie bei der Ordentlichen Bundeshauptversammlung offiziell neuer ÖFB-Präsident. Wie ist das erste Jahr vergangen?

Gerhard Milletich: Es fühlt sich sehr kurz an, weil sich sehr viel getan hat. Ich musste den ÖFB von innen besser kennenlernen. Zudem waren wir international viel unterwegs, es gab Gespräche bei der UEFA und bei der FIFA. Auch das operative Tagesgeschäft ist herausfordernd.

Die Bestellung entschied sich im Vorfeld beim ÖFB-Wahlausschuss, wo die Präsidiumsmitglieder wählen. Der Zweikampf mit Konkurrent Roland Schmid endete 5:5, im zweiten Wahlgang dann 7:3 für Sie. Tirol, Salzburg und Oberösterreich stimmten nicht für Sie. Ist das Präsidium trotzdem geeint?

Milletich: An den Verhältnissen hat sich nicht sehr viel geändert. Was zählt ist, die Aufgaben zu erfüllen – etwa die sportliche Schiene mit der Teamchefbestellung, oder auch das Trainingszentrum in Aspern.

In welcher Form soll das Projekt Aspern, Stand jetzt, umgesetzt werden?

Milletich: Es soll ein Kleinstadion mit Platz für rund 1.000 Zuseher entstehen, ein Kunstrasen- und zwei Rasenplätze sowie eine Halle und natürlich die Geschäftsstelle.

Was fehlt zum Baustart?

Milletich: Wir sind aufgrund der Herausforderung, dass sich die Preise – wie überall – nach oben entwickelt haben, noch mitten im Bieterverfahren.

Die Kosten sollen zu je einem Drittel vom ÖFB, dem Bund und der Stadt Wien getragen werden. Bleibt es dabei?

Milletich: Die Gesamtsumme hat sich natürlich um einiges erhöht. Bei der Stadt Wien war ich schon vorstellig, hier gibt es eine Zusicherung, dass die Höhe mitgetragen wird. Beim Bund habe ich vom Vizekanzler bereits Signale zur Gesprächsbereitschaft. Wir können also optimistisch sein.

Wann soll es losgehen?

Milletich: Unser Plan ist es, spätestens zu Beginn des neuen Jahres eine endgültige Entscheidung zu haben und den Bau mit 1. Juli 2023 zu starten.

Wie wichtig ist das geplante Trainingszentrum?

Milletich: Es stärkt die Substanz des ÖFB. Wenn ich nachhaltige Werte schaffen kann und auch die tatkräftige Hilfe der öffentlichen Hand erhalte, wäre das aus meiner Sicht verbandsschädigend es nicht zu machen.

Kritiker werfen Ihnen unglückliche mediale Auftritte vor – vor allem zu Beginn Ihrer Ära.

Milletich: Wenn Leute das so sehen, sollen sie das tun. Ich habe kein Problem damit. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich an Themen stets gerade und korrekt herangehe. Wenn das einigen nicht passt, ist das ok. Ich habe immer gewusst, dass ich mit meinen Aussagen und mit meiner Arbeit im Recht bin.

Zu Beginn waren Sie trotzdem in der Öffentlichkeit mehr präsent, jetzt sind Sie wieder eher im Hintergrund.

Milletich: Es war nie meine Art und mein Ansinnen, an der Front zu stehen und mich zu präsentieren. Wichtig ist, dass sportlich gut gearbeitet und zudem gut gewirtschaftet wird.

Ein großer Coup Ihrer Amtszeit, die mitten in der Diskussion um Ex-Teamchef Franco Foda startete, war die Verpflichtung von Ralf Rangnick als neuer Teamchef. Sie haben erzählt, dass Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund beim fachlichen Austausch den Namen ins Spiel gebracht hat. Am Ende gelang die Verpflichtung. Wie sehr war dieser Deal ein Dosenöffner – auch für Ihr Tun als ÖFB-Präsident?

Milletich: Es gab sehr viele Namen. Letztlich ist aber das Ergebnis herausgekommen, das ich mir von Haus aus gewünscht habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es umsetzbar ist, weil ich unseren Budgetrahmen kenne und Ralf Rangnick damals noch Trainer bei Manchester United war. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Das ist gut so.

In der Quali für die EURO 2024 geht es gegen Belgien, Schweden, Aserbaidschan und Estland. Was erwarten Sie sich von dieser Qualifikation?

Milletich: Die Gruppe ist natürlich herausfordernd, aber wenn wir in Europa sportlich mitreden wollen, dann muss zumindest der zweite Platz unser Anspruch sein.

Wie sehen Sie generell die sportliche Entwicklung des Nationalteams?

Milletich: Die Mannschaft wird nun aufgrund der Erfahrungen aus der Nations League zusammengestellt. Wir haben keine Ausnahmespieler wie Mbappe bei Frankreich oder Luca Modric bei Kroatien, aber wir haben ein sehr, sehr gutes Team. Da werden die richtigen Schlüsse gezogen. Ich bin felsenfest überzeugt davon, dass Teamchef Ralf Rangnick genau weiß, was zu tun ist und wir in Zukunft sehr viel Freude mit der Mannschaft haben werden.

Rangnicks Verpflichtung hat einen Positivschub in der Öffentlichkeit gebracht.

Milletich: Ich sehe es als Aufgabe. Das ist ganz normal, dass man sich hier etwas überlegen musste. Wären wir im gleichen Fahrwasser geblieben, hätten wir nichts verändern können. Ziel war von Beginn an die Weiterentwicklung – und das war eine der Maßnahmen.

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich (l.) beim Gespräch mit BVZ-Sportchef Bernhard Fenz. Foto: Martin Ivansich

Ein offener Punkt ist und bleibt das Nationalstadion. Ungarn etwa ist mit der dortigen Arena in Budapest wesentlich weiter. Glauben Sie, dass sich in Österreich über kurz oder lang hier etwas tun wird?

Milletich: Österreichs Fußball braucht ein Nationalstadion, da sind wir uns alle einig. So eine multifunktionale Arena kann aber nur die öffentliche Hand errichten, oder es steht eine Investorengruppe dahinter. In jedem Fall ist die Politik gefordert. Der ÖFB selbst kann so ein Stadion fünf-, sechsmal im Jahr bespielen, das ist es.

Ihr Heimatort Parndorf wurde auch als Option für den Standort eines Nationalstadions genannt? Wo wäre aus Ihrer Sicht der ideale Platz?

Milletich: Der aktuelle Standort in Wien ist perfekt – es gibt keinen besseren. Ich wünsche mir natürlich, dass es Interesse aus Niederösterreich oder dem Burgenland für eine Errichtung gibt, weil sich dann auch Wien bewegen würde. Denn der Platz des jetzigen Happel-Stadions ist ideal. Sollte es aber nicht gehen und in der Nähe Wiens die Umsetzung möglich sein, wäre das natürlich auch eine Lösung.

Kann der Denkmalschutz, unter dem das Happel-Stadion steht, aus Ihrer Sicht langfristig ein Hindernis bleiben?

Milletich: Wenn das traditionelle Wembley-Stadion in London neu gebaut werden konnte, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass so ein Vorhaben in Wien mit gutem Willen nicht möglich wäre.

Planen Sie als ÖFB-Präsident persönlich schon über die nächste Periode hinaus?

Milletich: Ich habe jetzt das erste Jahr hinter mir und habe planmäßig noch drei Jahre vor mir. Darüber hinaus gibt es überhaupt keinen Ansatz.

Sie waren vor dem ÖFB von 2012 bis 2021 über neun Jahre lang Präsident des Burgenländischen Fußballverbands (BFV). Zuletzt musste beim BFV eine außerordentliche Hauptversammlung abgehalten werden, um über die Causa Ernst Wild zu entscheiden. Der Vorstand schloss ihn als Konsequenz einer ÖFB-Sperre wegen der Verletzung der Meldepflicht in Bezug auf Spielmanipulation als Vizepräsident aus. Wild ging in Berufung, die Angelegenheit konnte nicht mehr intern gelöst werden. Wie bewerten Sie diese Causa?

Milletich: Klar ist es entbehrlich, dass es zu einer außerordentlichen Hauptversammlung kommen musste. Solche Vorkommnisse will kein Verband haben. Ich muss dem BFV aber gratulieren, dass die Versammlung professionell und gut abgewickelt wurde. Es hat sich auch gezeigt, dass die Klubs die Entscheidung des Verbandsvorstands mittragen.

Wie sehr hat das Thema dem Ansehen des BFV geschadet?

Milletich: Intern tut mir so etwas schon weh, aber über die Landesgrenzen hinaus haben das nicht sehr viele wahrgenommen.

Auf Klubebene ist das Burgenland, wenn man so will, nur im Rahmen der ÖFB-Jugendligen mit den Teams der Fußballakademie in der obersten Liga dabei. Wie wichtig wäre es, dass es nach dem Crash des SV Mattersburg früher oder später wieder einen Verein zumindest in der zweithöchsten Leistungsstufe gibt?

Milletich: Es wäre wünschenswert. Aber wie die Erfahrung zeigt, sollte man immer sehr vorsichtig sein, bevor man glaubt, dass der sportliche Erfolg das einzig Wichtige ist. Es gibt im Burgenland sicher Klubs, die befähigt wären in der 2. Liga zu spielen und ich hoffe auch, dass das über kurz oder lang gelingen wird. Denn es ist wichtig – auch für die Fußballakademie und eine mögliche Kooperation.

Von den Lizenzauflagen her ist der Gang von der Regionalliga nach oben mittlerweile vergleichsweise einfacher als noch zu Zeiten der Zehnerliga.

Milletich: Es ist machbar, wenn man aufsteigen will, aber man sieht jetzt auch wieder das Beispiel Lafnitz, wo sich der Verein aus der 2. Liga zurückziehen wird. Es geht immer darum, dass es auch bei den Klubs für die sportliche und die wirtschaftliche Entwicklung Sinn machen muss. Da muss schon alles funktionieren. So gesehen ist das Bodenständige wichtiger als sportlich kurzfristige Erfolge, die dann schnell auch wieder vergessen werden.

Fast 30 Jahre lang waren Sie Obmann beim SC/ESV Parndorf, drei Saisonen lang war der Verein unter Ihrer Leitung in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs aktiv und viele Jahre Regionalligist. Mittlerweile sind Sie Ehrenpräsident, der SC/ESV führt die Burgenlandliga an. Wie schlägt sich Parndorf operativ ohne Gerhard Milletich?

Milletich: Der Verein macht das ausgezeichnet. In der Landesliga kann man nicht besser platziert sein. Ich kenne auch die wirtschaftlichen Zahlen, die sind ebenfalls in Ordnung. Da kann man der Klubführung nur gratulieren, die auch den Nachwuchs mit knapp 200 Kindern exzellent aufgestellt hat. Das ist von der Intensität her sicher einzigartig im Burgenland, auch was die Anzahl an fachlich geschulten Trainern betrifft.

Sind Sie noch als Sponsor in Parndorf tätig?

Milletich: Ich unterstütze.

Sie sind 66 Jahre alt. Gibt es einen Zeitpunkt, zu dem Sie planen beruflich und ehrenamtlich leiser zu treten?

Milletich: Mein Zugang, vorausgesetzt natürlich, dass es mir körperlich und gesundheitlich gut geht, ist ein anderer: Ich brauche einen vollen Terminplan, das fordert mich aktiv zu bleiben. Mir würde etwas fehlen. Solange ich es schaffe, werde ich mich deshalb auch gerne weiter engagieren. Darum gibt es in dieser Hinsicht keine Planungen. Ich fühle mich wohl.