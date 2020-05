Fussballsplitter aus dem Burgenland.

Regionalliga Ost

Neusiedl/See.„Wir sind sehr zufrieden“, so SC Neusiedl am See-Manager Lukas Stranz nach dem fiktiven Spiel gegen den Wiener Sport-Club. „Nach den Videobotschaften zahlreicher Prominenter ist es ein Selbstläufer geworden“, spricht Stranz die vielen Größen des Fußballs (u.a. Hans Krankl, Toni Polster, Andi Ogris, Jan Age Fjörtoft) an, die für den NSC via Facebook die Werbetrommel rührten. Den „Gegner“ will Stranz auch nicht unerwähnt lassen: „Es waren auch Spieler und Fans des Sport-Clubs unter den Ticket-Käufern dabei.“ Insgesamt sind mehr als 20.000 Euro in die Vereinskasse gespielt worden — was noch nicht die Rettung des NSC bedeutet. „Es ist aber ein erster großer Schritt“, meint Stranz, der jetzt mit seinen Funktionärskollegen mittendrin in der Budgetplanung für den Herbst ist, wo er möglicherweise nicht mehr Manager ist. Stranz wird im September erstmals Vater und kündigt an, sich in die zweite Funktionärsreihe zurückzuziehen. Zuvor will er aber noch alles versuchen, um den Ostliga-Spielbetrieb des NSC zu sichern.

BURGENLANDLIGA

Markt Allhau. Noch sei beim UFC nicht abschließend geklärt, wie man mit dem 15. Mai als etwaigen Trainingsstart-Termin umgehen solle. „Ich glaube, dass das für uns vorerst einmal kein Thema sein wird“, so Pressesprecher Ewald Musser, dem ob der Ungewissheit das ganze Fußballwesen doch ein wenig nervt: „So wirklich mag ich mich derzeit nicht übers Kicken unterhalten. Wir müssen abwarten, aber ich bin schon sehr skeptisch, was einen Start im Herbst betrifft.“ Wer Musser kennt, weiß, dass es ernst ist, wenn selbst er nicht mehr über Fußball sprechen mag. Kadertechnisch will man beim UFC über kurz oder lang seine Legionäre reduzieren und einige Allhauer – Stefan Binder bei den Hartberg Amateuren etwa – zurückholen. In welcher Liga das dann sein mag, ließ man offen. Zwingend muss das nach dem Ende der Corona-Krise nicht mehr die Burgenlandliga sein, wobei man es natürlich sportlich weiter versuchen werde.

Kohfidisch. So wirkliche Neuigkeiten gibt es beim ASK Kohfidisch dieser Tage nicht. So hielt man zwar Rücksprache mit Trainer Attila Banfalvi, der es wiederum seinen Kickern freistellte, ob sie alsbald wieder trainieren wollen. „Er ist da für alles offen und versteht alle Sichtweisen. Er macht dann das, was wir wollen“, erklärt Kicker Thomas Polzer, wobei der 15. Mai wohl noch nicht ernsthaft in Erwägung gezogen wird.

Pinkafeld. Sehr wahrscheinlich ins Training wird der SC Pinkafeld einsteigen. Derzeit werde zwar noch eruiert, wie man das genau bewerkstelligen wird, aber klar ist, dass man nichts unversucht lässt. „Vielleicht ist es dann erst der 18. Mai, aber wir werden mit dem Training starten. Derzeit schauen wir uns aber noch an, wie das mit dem Abstandstraining laufen wird“, so der Sportliche Leiter Alex Diridl zur BVZ. Und der Verantwortliche hatte gleich noch eine Neuigkeit parat, denn der SCP wird mit dem Nachbarn vom SC Grafenschachen eine Spielgemeinschaft eingehen. Schon in den vergangenen Jahren intensivierte man seine Zusammenarbeit, wobei der Burgenlandligist viele Kicker an den derzeit in der 2. Liga Süd kickenden Verein auslieh und sich vorbehielt, diese bei guter Entwicklung dann zurückzubeordern. „Vorgesehen ist, dass es in den jeweiligen Kampfmannschaften so weiterläuft wie bisher, die Zusammenarbeit aber vor allem bei den 17- bis 20-jährigen Spielern noch enger verlaufen soll.“ Die Namen der Vereine bleiben dabei so erhalten, wie Diridl bekräftigte. Er meinte weiter: „Der Anstoß kam von mir, wobei die Idee schon länger herumschwebt. Vor eineinhalb Monaten wurde es dann aber konkreter und in Grafenschachen wurde das sehr positiv gesehen.“ Das bestätigte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer: „Auch wenn die Verträge noch nicht unterschrieben sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass das passieren wird. Wir wollen unsere Zusammenarbeit noch intensiver gestalten.“

Eltendorf. Der SVE wird seinen Betrieb vorerst nicht aufnehmen. Das bestätigten Trainer Denis Kulovits und sein Sportlicher Leiter Rainer Pummer schon in der Vorwoche. Erst wenn man wisse, wann es weitergehen könnte, werde man seine Kicker wieder einberufen. Derzeit regiert so Eigenverantwortung. Einigkeit besteht darin, dass man, wann immer es weitergehen solle, seine Legionäre wieder reduzieren will. Derzeit kicken derer fünf im SVE-Trikot, wobei es dann drei bleiben sollen. Wer dann bleibt, ist schwer abzusehen, hängt dann auch von der jeweiligen Position ab. Sehr positiv sieht es nämlich am eigenen Sektor aus, denn das Gros des heimischen Kaders wolle bleiben.

Oberwart. Wie der Pinkafelder Nachbar wird auch der SVO seinen Trainingsbetrieb alsbald wieder aufnehmen. Wann genau bleibt offen, aber man werde es zumindest versuchen. Die Kaderplanung, wo man seiner Spieler beisammenhalten wolle, lief zuletzt an. „Konkretes gibt es aber noch nicht zu vermelden“, so Sportkoordinator Peter Lehner am Montag zur BVZ.

Güssing. Am Samstag traf man sich unter den Vorgaben der Bundesregierung wieder. Um 10 Uhr tagte der Vorstand auf der Tribüne, ehe um 11 dann die Spieler eintrudelten. „Man sah, dass das jedem gut tat und wieder Leben einkehrte. Das war Balsam für die Seele“, so Obmann Hannes Winkelbauer, der anfügte: „Wir haben über mögliche Veranstaltungen gesprochen und auch, dass wir die Zeit für Instandhaltungen am Sportplatz nutzen wollen. Da gibt es Kleinigkeiten zu erledigen. Den Spielern erklärten wir, dass wir gerne mit ihnen weitermachen würden. Wir werden auch Trainings anbieten, wobei das auf freiwilliger Basis passieren wird. Unser regulärer Start wäre der 3. Juli und den peilen wir auch an.“ Budgetär will man keine Schulden mehr machen, sondern nur das ausgeben, was da sei. Das teilte man den Spielern auch mit, die das mit Verständnis aufnahmen. Winkelbauer: „Der GSV ist von seiner Struktur auf sehr gutem Weg und auch finanziell wollen wir es weiter so handhaben. Wir können aufgrund der Situation nichts versprechen und garantieren, aber wir werden uns bemühen, alles einzuhalten, was geht.“ In einer Woche wolle man sich wieder treffen und eine weitere Bestandsaufnahme abhalten.

Siegendorf. Obwohl noch keiner genau weiß, wann wieder Fußball gespielt werden kann, bastelt der ASV Siegendorf eifrig im Hintergrund am Kader für die kommende Saison. Drei bis vier Spieler müssen den Verein im Sommer verlassen. Einer davon ist Offensiv-Allrounder Julian Salamon. „Ehrlich gesagt, habe ich damit gerechnet, da im Winter mit Prosenik und Höpler zwei Offensive verpflichtet worden sind. Dazu holte mich damals Ex-Trainer Michael Porics und bei der Übernahme von Josef Kühbauer war ich lange verletzt. Da hat es dann eigentlich auch nie wirklich gepasst“, so Salamon zu seinem ASV-Ende. Bis zum Trainingsstart am 15. Mai soll auch die Zukunft von Abwehrchef Roman Tullis geklärt sein. „Er sagt uns Bescheid, da hängt auch viel von seinen Knieproblemen ab“, so Sektionsleiter Harald Mayer. Zwei Kicker wurden schon verpflichtet. Es handelt sich dabei um ein junges Offensivtalent und einen „Gestandenen“ für die Defensive – der bereits oberhalb der Regionalliga spielt. Namen verrät der Funktionär aber noch keine. „Sie haben noch alle gültige Verträge bei ihren Vereinen“, so Mayer. Ein bis zwei Spieler sollen dazu noch den Weg nach Siegendorf finden.

Sankt Margarethen. In der Vorwoche stellten die Funktionäre des SV Sankt Margarethen die Weichen für die Zukunft. Ab 15. Mai – sofern es dann offiziell möglich ist – werden den Spielern Trainingseinheiten angeboten. Alles auf freiwilliger Basis. Auch das Trainerteam wird ehrenamtlich weiterarbeiten. „Nebenbei werden auch Gespräche mit den Spielern geführt“, berichtete Obmann-Stellvertreter Günter Welz. Sicher den Verein verlassen wird der Slowake Martin Privrel. „Wir wollen zukünftig ohne Legionäre spielen“, meinte der zweite Obmann-Stellvertreter Johannes Braunöder.

Als Ersatzmann für Privrel kehrt Philipp Wenzl von der Akademie Burgenland U18 zum SV Sankt Margarethen zurück. Erfreulich ist auch, dass Routinier Thomas Jusits seinen Vertrag bis 2023 verlängerte. Auch das Trainerteam mit Chefcoach Roman Fennes, Gerald Kummer und Martin Karall bleibt beim SVM. Schwierig gestaltet sich aber die Planung für eine mögliche neue Saison. „Wir rechnen aber nicht mit einem Spielbetrieb oder gar einem Meisterschaftsbeginn vor dem 1. September. Im Vordergrund steht jetzt jedenfalls die wirtschaftliche Perspektive und erst an zweiter Stelle die sportliche“, so Günter Welz.

Leithaprodersdorf. Am 18. Mai soll es beim SV Leithaprodersdorf mit Kleingruppentraining losgehen. „Wenn es ein offizielles Statement vom BFV oder der Regierung gibt, dann legen wir los“, brennt Leithaprodersdorf-Coach Peter Benes auf den „Trainingsstart light“. Am Kader wird sich wohl in den nächsten Wochen nichts mehr ändern. „

Wir würden gerne wieder mit der gleichen Mannschaft in die neue Saison gehen – auch mit allen drei Legionären. Da müssen wir aber abwarten wie sich die ganze Situation entwickelt. Da gehören aber klare Richtlinien festgelegt“, so der SVL-Betreuer. „Sollte es Reisebeschränkungen für die Legionäre geben, müssen wir uns einen Plan B zulegen und eine heimische Lösung anstreben. Die beiden Slowaken (Anm.: Filip Chromy und Andrej Gabura) sollen aber unbedingt gehalten werden“, fügte Benes an.

Horitschon. Zwei Abgänge und zwei Zugänge für die kommende Saison konnte der Langzeit-Burgenlandligist bereits vermelden. Patrick Derdak und Christopher Grafl verlassen den Verein sozusagen „im Paket“, um bei 2. Liga Mitte-Klub Schattendorf anzuheuern. Neu dazu kommen Außenverteidiger Niklas Vlasich (aus Oberpullendorf) und Daniel Wimmer, der nach seiner Pause wieder angreifen will. Mit einem weiteren jungen Spieler aus dem Bezirk ist sich der Verein einig. Man wollte den Vollzug aber noch nicht vermelden.

Deutschkreutz. Bei der Heger-Elf liefen die Spielergespräche bereits an. So konnten die Vereinbarungen mit Kapitän Florian Szaffich und Bruder Tobias verlängert werden. „Der Großteil des Kaders zeigte Bereitschaft, weiter bei uns zu spielen“, erklärt Obmann Manfred Scherz. Auch die Suche nach einem Nachfolger für Torhüter Daniel Bader, der nach Parndorf wechselt, läuft bereits.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Beim letztjährigen Aufsteiger hat man den Plan Gruppentrainings abzuhalten, (vorerst) wieder verworfen. „Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen und ohne einen Ausblick, wann es wieder Bewerbsspiele gibt, macht es keinen Sinn“, erklärte Obmann Anton Reisner.