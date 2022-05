ÖFB-Team und Rangnick zeigten sich der Öffentlichkeit

Werbung

Erstmals an Bord ist dabei auch Neo-Teamchef Ralf Rangnick, der sich mit dem Team auf die schwierigen Nations-League-Aufgaben in Kroatien (3.6.), daheim gegen Dänemark und Frankreich (6.6. sowie 10.6.) sowie abschließend noch in Dänemark (13.6.) vorbereiten wird.

Am Montagvormittag stand dabei vor rund 300 Besuchern eine öffentliche Trainingseinheit am Programm - klickt euch durch die Bilder!

Mehr zum Nationalteam und vor allem auch zu Christopher Trimmel, der die burgenländischen Fahnen hochhält, lest ihr am Donnerstag in der BVZ-Printausgabe.