Bernd Wiesberger, der in Dubai bereits die zweite Runde absolvierte, verbesserte sich nach einer 70er-Runde am Mittwoch mit einer 66 deutlich. Abgesehen von zwei Bogeys gelangen dem Burgenländer gleich acht Birdies. Als 26. im Feld schaffte er klar den Cut für die dritte Runde am Freitag.

Matthias Schwab startete im ebenfalls zur European Tour zählenden Bewerb in Sun City (Südafrika) mit einer guten 67er-Runde. Ihm winkt ein Platz in den Top Ten.

Als dritter ÖGV-Profi war auch Sepp Straka noch im Einsatz, er ist in Playa del Carmen in Mexiko im Rahmen der PGA-Tour am Start.