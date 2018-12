| BVZ

Die Meisterschaft der ÖFB-Jugendliga ist für dieses Kalenderjahr schon längst zu Ende. Wer dachte, dass parallel dazu (und zur stillen Adventzeit) in der burgenländischen Talenteschmiede eine etwas ruhigere Kugel geschoben wird, ist auf dem Holzweg. Auf Franz Ponweiser, Sportchef der Fußballakademie (AKA) Burgenland, wartet bis Weihnachten noch ein dichtes Programm.

Die U15-Schützlinge haben sich auf AKA-Niveau eingespielt. Natürlich wollen Kicker und Eltern wissen, wo sie stehen – und das nicht nur fußballerisch, sondern auch im Zusammenhang mit der schulischen Ausbildung. „Ich führe schon jetzt die Elterngespräche, wo auch die Youngsters dabei sind“, erläutert der AKA-Chef. Dazu werden alle persönlich eingeladen. „Natürlich will jeder wissen, wie es weitergehen kann.“ Etwaige Unklarheiten sollen beseitigt werden, Möglichkeiten, wie die Karriere verlaufen wird, aufgezeigt.

Aprops Schule: Um den Lernerfolg noch besser garantieren zu können, wurden durch Umschichtungen zusätzliche Lernstunden freigeschaufelt. Ähnlich wendet Ponweiser die Strategie der Information und Evaluation in der U16 ab. Umso früher Klarheit und Transparenz geschaffen wird, desto besser. Ein Prozedere, welches die U18-Kicker schon gut kennen. Hier wird man jetzt telefonisch am Laufenden gehalten, die Gespräche folgen im Frühjahr.

Die U16 nimmt in diesem Winter an keinem Hallenturnier teil. „Erstens gibt es kaum hochqualitative Veranstaltungen, zweitens möchten wir die 15-Jährigen nicht bei regionalen Turnieren verheizen“, weiß Ponweiser. Drei verletzte Cracks sind zudem noch rekonvaleszent, andere mögen ihre Wehwehchen auskurieren. Die fitten Burschen arbeiten zurzeit an der Physis, körperliche Defizite sollen so rasch als möglich ausgeglichen werden.