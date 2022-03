Toni Pinezich: „Ich mache mir Sorgen“

Nach über 20 Jahren sind Sie bei der Generalversammlung als Sportpool Burgenland-Obmann zurückgetreten (Seite 45, Anm.). Schwingt bei dem Schritt auch Wehmut mit?

Toni Pinezich: Insofern, als der Sportpool ein Baby von mir war. Ich habe aber gewusst, dass die Tätigkeit zu Ende ist, wenn ich in Pension gehe. Das habe ich immer klar deklariert, darum bin ich auch nicht traurig. Ich hoffe, dass das Baby weiter gut geführt wird, weil es eine gute Einrichtung ist. Wir haben bislang über drei Millionen an Sponsorgeldern aufgestellt und in über 20 Jahren etwas mehr als 160 Sportlerinnen und Sportler unterstützt.

Sie werden von Thomas Trukesitz (Anm.: Ex-Sky Sport Austria) beerbt. Wie groß sind die Fußstapfen, in die er tritt?

Pinezich: Nicht groß, weil ja auch das Konstrukt ein funktionierender Verein ist. Die Administration funktioniert durch Michaela Hahnekamp bestens, weshalb sich die Aufgaben des Obmanns auf repräsentative Tätigkeiten in der Öffentlichkeit und verantwortliche Tätigkeiten wie Sponsorbetreuung beschränken. Thomas Trukesitz ist hier eine sehr gute Lösung.

Was macht Sie beim Blick zurück am meisten stolz?

Pinezich: Dass es uns gelungen ist, in dieser Zeit nahezu alle Spitzenathleten des Landes, die tatsächlich aus dem Burgenland gekommen sind, zu unterstützen. Es gab keine Olympia-Teilnahme und kaum Welt- oder Europameistertitel, die nicht irgendwie in Zusammenhang mit dem Sportpool gestanden sind.

Wo durch Sponsoren eben Gelder aufgestellt werden, die dann der aus burgenländischen Sportjournalisten bestehende Vorstand vergibt. Andererseits gibt es seitens des Landes oder der Dach- und Fachverbände ohnehin Förderkanäle. Wie wichtig ist der Verein „Sportpool Burgenland“?

Pinezich: Durch die Gründung wurde die Möglichkeit geschaffen, auch auf wichtige Gelder aus der Wirtschaft zurückzugreifen und so einen Pool an Sponsoren zu gewinnen.

Die finanzielle Unterstützung ist ein Teil. Wie sehr braucht es für die Aktiven andererseits aber auch Plattformen?

Pinezich: Der Sportpool Burgenland ist sicher ein wichtiger Mosaikstein für das große Ganze. Man darf aber nicht vergessen, dass sich auch die Medien entwickelt haben.

Inwiefern?

Pinezich: Als ich in den frühen 80er-Jahren mit der Sportberichterstattung begonnen habe, gab es im Burgenland die BVZ und die BF, wo auf ein paar Seiten die Fußballergebnisse abgedruckt wurden. Wenn einmal ein anderer Sport vorgekommen ist, war es ein Wunder. Im Kurier war hie und da ein kleiner Artikel, ähnlich war es in der Krone. Mein Kollege Herbert Halper und ich konnten hier schon etwas bewirken. Halper hat für den Kurier und die BVZ geschrieben, ich für die Krone. Die Medien sind im Lauf der Zeit insgesamt gewachsen und der Wert des Sports ist längst gestiegen – wenn ich mir etwa ansehe, wie viele Sportseiten die BVZ mittlerweile hat.

Seit 1978 waren Sie beim ORF, seit 1980 im Landesstudio Burgenland in Eisenstadt und seit 2000 Sportchef im Burgenland. Wie hat sich Sport im ORF Burgenland entwickelt?

Pinezich: Ursprünglich gab es Wolfgang Mesko (Anm.: im Jahr 2000 verstorben), Herbert Halper und mich, die die Sportredaktion aufgebaut haben. Dazugekommen sind dann Gerfried Pröll und Thomas Trukesitz, die in weiterer Folge wieder abgeworben wurden (Anm.: vom Pay-TV-Sender Premiere, später Sky). Stets waren wir aber vier Personen plus freie Mitarbeiter. Im Lauf der Zeit gab es noch personelle Änderungen, zuletzt sind uns in der Sportredaktion 2,6 Vollzeitäquivalente geblieben, wie es beim ORF so schön heißt: Michael Guttmann und ich waren zu 100 Prozent angestellt, Daniela Windisch in Elternteilzeit mit 60 Prozent.

Künftig soll der Sport im ORF Burgenland, wie kolportiert wurde, noch mehr als Teil der Informationsabteilung gesehen werden – was für interne Aufregung gesorgt haben soll. Es ist nicht davon auszugehen, dass Sport von der Bildfläche verschwinden wird. Wo liegt für Sie das Problem?

Pinezich: Wenn es nach meinem Abgang nur noch 1,6 Mitarbeiter gibt und zwei Mitarbeiter in der Information angestellt werden mit der Auflage, sie dürfen im Sport aushelfen, dann ist das keine eigene Redaktion mehr. Die Idee dahinter mag eine Umstrukturierung und eine Neuorganisation sein. Für mich ist das aber gleichzustellen mit einer Auflösung der Sportredaktion, die immer relativ unabhängig und selbstständig war – auch wenn sie stets der Informationsabteilung unterstellt war. Letztverantwortlich war immer schon der Chefredakteur, aber die Sportredaktion hatte stets die Freiheit, selbstbestimmend zu agieren.

Wie wichtig ist eine eigene Sportredaktion?

Pinezich: Im Sport geht es nicht nur darum, ständig informiert, sondern auch eine Anlaufstelle zu sein sowie Kontakte zu halten. Vor allem aber braucht es Fachwissen. Gerade im regionalen Sport gibt es nicht täglich Presseaussendungen, Pressekonferenzen oder APA-Meldungen über das Land. Wir müssen uns alles selbst erarbeiten. Sportredaktion heißt Recherchearbeit. Da muss man sich auskennen und auch wissen, wo man ansetzt. Nicht zu vergessen ist parallel dazu die Tatsache, dass Sport auch laut ORF-Gesetz einen ganz wesentlichen Bestandteil der Berichterstattung darzustellen hat.

Besteht somit die Gefahr des Qualitätsverlusts?

Pinezich: Das glaube ich schon, wenn es keine Spezialisten und auch keine Anlaufstelle gibt.

1,6 Spezialisten gibt es in diesem Kontext trotzdem noch.

Pinezich: Wie sollen diese Kräfte sieben Tage die Woche abdecken? Das geht sich einteilungsmäßig nicht aus – schließlich gibt es auch ein Arbeitsrecht, und das ist einzuhalten.

Trotzdem werden sich die Verantwortlichen etwas dabei gedacht haben.

Pinezich: Ich glaube, dass überall die Einsparungen das große Problem sind. Natürlich verstehe ich, dass man sparen muss. Fakt ist aber, dass der ORF das meiste Geld für den Sport ausgibt. Sport hat die höchsten Einschaltziffern und bringt die größten Marktanteile. Da halte ich es einfach für bedenklich, wenn in den Bundesländern im Regionalbereich beim Sport gespart wird, auch deswegen, weil die regionale Sportberichterstattung für die Zulieferung nach Wien verantwortlich ist. Es leidet in weiterer Folge die Sportredaktion in Wien – das hat mir auch ORF-Sportchef Hans Peter Trost so bestätigt.

Sie haben sich stets für eine eigene Linie bei der Sportberichterstattung stark gemacht. Haben Sie somit retrospektiv einen Machtkampf verloren?

Pinezich: So kann man das nicht sagen. Der Chefredakteur (Walter Schneeberger, Anm.) und der Landesdirektor (Werner Herics, Anm.) waren meine Vorgesetzten, insofern habe ich alles zu akzeptieren, was sie wollen. Während meiner Amtszeit konnte ich ihnen aber scheinbar verklickern, was wichtig ist. Jetzt, nach meinem Abgang, glauben sie, dass es anders gelöst werden kann. Vielleicht funktioniert es ja. Da ich aber die Branche sehr gut kenne, glaube ich, dass einiges verloren geht, was wichtig ist. Nur über den Spitzensport zu berichten, ist einseitig.

Was werden Sie unternehmen?

Pinezich: Gar nichts. Ich bin seit kurzem Pensionist und werde mich sicher nicht einmischen. In meiner aktiven Zeit habe ich meine Befürchtungen stets kundgetan. Jetzt ist das nicht mehr mein Bier. Fakt ist, dass der ORF ein wunderbares Unternehmen ist, für das ich immer sehr gerne tätig war. Deshalb mache ich mir einfach Sorgen, weil ich glaube, dass sehr viel verloren geht.

Was könnte verloren gehen?

Pinezich: Mein Anspruch war stets, dass möglichst umfangreich und in die Tiefe gehend berichtet werden sollte. Genau das könnte aufgrund von personellen Ressourcen nicht mehr möglich sein. Wir haben damals etwa ein Jahrzehnt benötigt, um die Sportredaktion auf die Beine zu stellen. Als Folge hatten wir auch sämtliche Talente am Radar. Es gibt Fernsehbilder einer 15-jährigen Julia Dujmovits oder eines elfjährigen Bernd Wiesberger – weil wir gewusst haben, dass hier sehr großes Talent schlummert.

Wie groß müsste für Sie in Zeiten wie diesen eine eigene Sportredaktion sein?

Pinezich: Sie müsste aus vier Personen bestehen. Alleine von der Einteilung her wäre das wichtig – um Anlaufstelle zu sein, um Fernsehen und Radio machen zu können und um Online sowie Social Media zu betreuen. Ohne fixe Zuteilungen ist das nicht möglich.

Wäre so eine Variante aus Ihrer Sicht möglich gewesen?

Pinezich: Ich glaube schon, auch wenn jede Abteilung um ihre Stellenplanposten kämpft.

Wie sind regionale Sportredaktionen in anderen Landesstudios aufgestellt?

Pinezich: Sie wurden sehr wohl in anderen Bundesländern auch aufgeweicht. Es gibt trotzdem einige starke Standorte, etwa die Steiermark. Andere wiederum sind ähnlich dünn aufgestellt wie wir. Das ist besorgniserregend, weil der Sport trotzdem enorm wichtig ist.

Mittlerweile verfolgen Sie die aktuellen Geschehnisse nur noch passiv als Pensionist. Was werden Sie in Ihrem Ruhestand machen?

Pinezich: Ich gehe es sicher ruhiger an, plane aber nicht untätig zu sein. Es wird sich etwas ergeben, aktuell habe ich aber noch keine konkreten Pläne.