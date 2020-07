Bevor die 33. Auflage des Austria Triathlons von 4. bis 6. September über die Bühne geht, präsentieren die Veranstalter als Ouvertüre ein neues Format als Geschmacksbringer für den Triathlon-Sport. Dabei gehen am Sonntag (8.30 Uhr), wo sonst die Massen aktiv sind, nationale und internationale Profis in einem ganz neuen Triathlon-Format an den Start — das Jagdrennen feiert im Burgenland seine Premiere.

Gestartet wird beim Leuchtturm, der Bewerb wird als Verfolgung ausgetragen. Spannung pur ist bei diesem einzigartigen Event definitiv garantiert, wenn diverse Profis gemeinsam mit der österreichischen Triathlon-Elite gegen internationale Top-Athleten antreten. Zugesagt haben unter anderem Patrick Lange, Triathlon-Weltmeister auf Hawaii 2017 und 2018, oder der Norweger Gustav Iden, Triathlon 70.3-Weltmeister über die Mitteldistanz im Vorjahr.

Erwartet wird eine packende Erstauflage

„Dieses neue Rennformat wird heuer sowohl für die Online-Zuseher als auch für die Athletinnen und Athleten äußerst attraktiv sein. Wir erwarten ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen der österreichischen und internationalen Triathlon-Elite“, freut sich Organisator Daniel Döller auf die erste Jagdrennen-Auflage.

Parallel dazu ist die Vorbereitung auf den Austria Triathlon voll im Gang: „Wir sind auf Schiene, die Gespräche mit den Behörden verlaufen sehr positiv und es wird somit auch heuer wieder einen Austria Triathlon geben, wir haben schon ein Konzept.“