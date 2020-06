Eigentlich war Ferdinand Fuhrmann (48) ein klassischer Kicker — bis 1980 sein Vater den Jiu Jitsu Club in St. Andrä mitbegründete und ihm empfahl: „Da gibt es was Neues, schau dir das einmal an.“ Damit leitete er das Ende der Fußball-Karriere des damals achtjährigen Wallerner Tormanns ein, seither ließ ihn die japanische Kampfsportart nicht mehr los.

Die Entscheidung, die Sportart zu wechseln, habe er seither keine Sekunde bereut: „Es waren 40 schöne Jahre, eine tolle Zeit mit sportlichen Erfolgen und guten Freundschaften“, erinnert sich Fuhrmann. „Ich bin dadurch viel herum gekommen, seit 1989 waren wir international bei Turnieren vertreten.“

zVg Familie. Ferdinand Fuhrmann mit Schwester Sabine Kampf beim WM-Sieg 1994 im Duo-Mixed.

Ein Highlight waren dabei jedenfalls die World Games („Quasi die Olympischen Spiele für nicht-olympische Sportarten“) 2001 in Japan. „In der Heimat des Jiu Jitsu war das schon etwas Besonderes. Wir liefen im vollen Stadion mit den anderen Sportlern ein“, gerät der Wallerner ins Schwärmen. Dort war er mit seinem Partner Roman Bobits im Duo-System am Start. Ihre Leistung reichte nur knapp nicht für das Podest, sie beendeten die World Games schließlich auf Rang vier.

Zuvor war Fuhrmann vor allem mit seiner zwei Jahre älteren Schwester Sabine Kampf im Duo am Start, bis diese nach der WM 1998 ihre Karriere beendete. Als Geschwister-Duo waren die beiden durchaus erfolgreich. Die Erinnerung an das volle Stadion bei den World Games in Japan wird nur von jener an die Weltmeisterschaft in Italien übertroffen. Im Mixed-Duo gelang ihm dort sein größter Erfolg in der 40-jährigen Karriere: Fuhrmann und seine Schwester holten den WM-Titel im Jiu Jitsu nach Wallern.

Kämpfer, Trainer, Vater und Funktionär

Nach seinem Abschied als Aktiver hielt er dem Sport und seinem Verein — dem von St. Andrä nach Wallern übersiedelten JJC „Vila Vita Pannonia“ Wallern —

weiter die Treue. Seit 1993 war er dort auch als Trainer tätig. In Folge wurde er auch als Duo-Nationaltrainer einberufen. Auch in dieser Funktion durfte er sich mit seinen Schülern über einige Erfolge freuen. Etwa den Weltmeistertitel 2004 des von ihm trainierten Duos Eva Ehrlich und Katharina Krizsanits.

„Das war schon eine super Geschichte. Noch schöner waren als Vereinstrainer und Papa natürlich die Erfolge meiner Mädels“, so Fuhrmann stolz. Seine Töchter Anna (21 Jahre) und Lisa Fuhrmann (18 Jahre) zählen zu den besten Jiu Jitsu-Fighterinnen Europas und sogar der Welt. Das bisher schönste Jahr war für ihn 2019: Im Vorjahr kürte sich seine Tochter Lisa zur U18-Weltmeisterin und Anna zur U21-Europameisterin. „Zwei solche Erfolge in einem Jahr, das ist kaum zu übertreffen.“

BVZ

Als Funktionär des JJC Wallern freut er sich über starken Nachwuchs, insgesamt knapp 50 Mitglieder sind derzeit beim Verein aktiv. „Nicht schlecht für eine kleine Gemeinde wie Wallern.“

2018 trat der Justizwachebeamte ein letztes Mal auf die Matte. Erstmals wurden die Masters- Europameisterschaften ausgetragen. „Eigentlich hatte ich schon länger das Ziel, noch einmal im Fighting-Bewerb anzutreten, obwohl ich eigentlich ein Duo-Spezialist bin. Ich war noch unentschlossen, aber meine Töchter haben mir die Entscheidung abgenommen und mich heimlich für die EM in Polen angemeldet“, muss Fuhrmann schmunzeln.

Dort zeigte er nochmals seine Klasse und rundete seine Karriere mit dem Vize-Europameistertitel der Herren über 40 Jahre ab. Ob es das nun gewesen ist? „Vielleicht starte ich, wenn ich 50 werde, als Jüngster meiner Altersklasse“, scherzt der Wallerner und schließt, um eine Spur ernster: „Aber man soll niemals nie sagen.“