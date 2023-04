Fünfter Platz und erster Sieg in der neuen Klasse

Anna und Lisa Fuhrmann vom Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern waren beim Grand Prix in Paris im Fighting-Bewerb in der Allgemeinen Klasse auf der Matte.

Anna Fuhrmann (24) startete mit einem 11:10-Erfolg über die U21-Weltmeisterin Ioanna Efthymiou aus Griechenland in ihre neue Gewichtsklasse -52 kg. Den nächsten Kampf verlor sie gegen die körperlich überlegene Weltranglistenerste und spätere Grand Prix-Siegerin Estelle Gaspard aus Frankreich und musste in die Trostrunde. In einem ausgeglichenen Kampf gegen die Französin Laureen Alacan musste sie sich erst in der Endphase denkbar knapp geschlagen geben und belegte somit den 9. Platz bei ihrem Debüt in der neuen Kategorie. „Für mich war der Wettkampf wichtig, um reinzuschnuppern. Meine nächsten Ziele müssen sein, Muskeln aufzubauen und an Gewicht zuzulegen“, so die 24-Jährige.

Lisa Fuhrmann (21) legte nach einem Freilos mit einem ungefährdeten 13:6-Sieg gegen die Französin Lise Sanchis los. In weiterer Folge musste sie sich im Kampf um den Finaleinzug der Weltranglistenführenden Lilian Weiken aus Deutschland geschlagen geben.

Knappe Niederlage im Bronze-Finale

Im Bronze-Finale konnte sie den Kampf gegen die World Games-Siegerin Juliana Ferreira aus Frankreich lange offen halten, ehe diese in der Schlussphase ihre Routine ausnutzte und den Kampf für sich entschied. Lisa Fuhrmann belegte somit den starken 5. Platz im Fighting-Bewerb -63 kg. „Ich habe gute Punkte gemacht und auch gesehen, dass ich mit der Weltelite mithalten kann“, sagte Lisa im Gespräch mit der BVZ. Jetzt steht die Videoanalyse am Programm, um von den Kämpfen zu lernen. Mitte Mai geht es dann am Trainingslager mit dem Nationalteam in Obertraun zur Sache.

„Um uns gleich an die Höhenmeter zu gewöhnen“, verriet Lisa. Denn das nächste große Event für die Fuhrmann-Schwestern ist die Weltmeisterschaft in der Mongolei im Juli.