Fuhrmann-Duo Lisa und Anna für den Weltcup schon im Kampfmodus

Es ist Saisonstart im Jiu Jitsu und damit gehen sie wieder für Österreich auf die Matte. Die Rede ist natürlich von Anna (24) und Lisa Fuhrmann (21) aus Wallern. Die Geschwister trainieren hart und haben auch 2023 viel vor. Vier große Events stehen für die beiden WM-Bronze-Athletinnen im Fighting auf der Agenda. Eines davon steigt diesen Samstag (22. April): der Grand Prix in Paris. Im Sommer folgt das Highlight mit der WM in der Mongolei, im Herbst geht es dann zum Grand Prix nach Deutschland und den Abschluss bilden die Europameisterschaften in Kroatien. Endlich können die Geschwister dabei wieder gemeinsam ihre Reisen bestreiten. Anna hat ihre Schulterverletzung und die Kreuzbandriss-Odyssee nach drei Jahren Pause komplett überwunden und ist fit. „Mein Buddy ist wieder dabei“, freut sich Lisa auf Jiu Jitsu-Erfolge im Doppelpack.

Lisa Fuhrmann will Medaille anvisieren

„Cool wäre eine Medaille. In meiner Klasse gibt es aber starke Gegnerinnen“, sieht sich Lisa für Paris gefordert. Für die beiden Schwestern geht es aber nicht nur um Medaillen und Kampfroutine. Beim Turnier gibt es Punkte für die World Games zu sammeln, die 2025 stattfinden. Ein Top-Event, auf das im Jiu Jitsu hingefiebert wird. Lisa wird übrigens wieder in ihrer Parade-Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm antreten. Im abgelaufenen Jahr kämpfte sie bis 70 Kilogramm, „da habe ich mich aber nicht so richtig wohl gefühlt.“

„Parade“-Gewichtsklasse wurde plötzlich gestrichen

Für Anna wiederum ist der Wettkampf in Paris eine ganz persönliche Challenge. „Es wird eine Art Probedurchlauf“, tut sich die 24-Jährige mit einer Einschätzung ihrer Erfolgschancen schwer. Ende März – just an ihrem Geburtstag – bekam sie die Meldung, dass „ihre“ Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm aus dem World Games-Programm gestrichen und durch die neue bis 52 Kilogramm-Klasse ersetzt wurde. „Im ersten Moment war ich komplett verunsichert“, schildert die Sportlerin ihre ersten Emotionen nach der überraschenden Hiobsbotschaft. Im Normalfall hat man im Kampfsport ein „Übergewicht“ und tastet sich dann zum Wettkampf auf die Gewichtsklasse hin. „Bei mir ist es jetzt genau umgekehrt“, will sich Anna aber der schwierigen Herausforderung stellen und muss nun an Muskelmasse zulegen.

In Serbien holte sie sich zuletzt bei einem Spezialtraining körperliche und mentale Kraft für Paris. „Im Training habe ich normalerweise auch immer mit größeren Partnern gekämpft. Eigentlich bin ich diese Situation gewohnt“, so die Wallernerin.