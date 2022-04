Fuhrmanns Festspiele

Werbung

Lisa Fuhrmann hat es schon wieder getan. Am Sonntag feierte die Wallernerin in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm ihren zweiten U21-Europameistertitel in Folge. Die 20-Jährige legte in Heraklion (Griechenland) schon in ihrem ersten Kampf gegen die Lokalmatadorin Evangelia Kallitsounaki gut los und gewann deutlich mit 19:6. Die Griechin hatte zuvor überraschend Fuhrmanns größte Widersacherin Ella Jakobsen eliminiert. In derselben Tonart ging es für Fuhrmann weiter, Tanisha Baars aus den Niederlanden fegte sie ohne Punktverlust von der Matte. Im Finale deklassierte sie ihre spanische Gegnerin Natalia Rodriguez mit 15:4 und holte sich in souveräner Manier den Titel. „Ich hatte nie das Gefühl, dass Lisa in Bedrängnis gewesen wäre“ erzählt Vater und Trainer Ferdinand Fuhrmann der BVZ. Seine Tochter zeigte sich nach ihrem Triumphzug erleichtert: „Es war schön zu sehen, dass ich mich wieder durchsetzen konnte. Das gibt mir Selbstvertrauen für die nächsten Wettkämpfe.“

Selbstvertrauen, das Fuhrmann brauchen wird. Die Europameisterschaften waren ihre letzten in der U21, Ende April tritt sie bei den Paris Open in der Allgemeinen Klasse an.

„Bei den Erwachsenen ist es schon um einiges schwerer, aber eine Medaille wäre trotzdem wieder cool“ sagt Fuhrmann. Dass sie auch die ältere Konkurrenz keineswegs vor unlösbare Aufgaben stellt, bewies die Wallernerin letztes Jahr, als sie bei ihrem ersten WM-Antritt in der Allgemeinen Klasse prompt die Bronzemedaille gewann.

Für einen ähnlichen Paukenschlag möchte Fuhrmann heuer im Juli bei den World Games in den Vereinigten Staaten sorgen. Weil Jiu Jitsu keine olympische Sportart ist, wäre ein Sieg bei diesem Wettkampf mit einem Olympiasieg gleichzusetzen, sagt Vater Ferdinand. Bevor es über den großen Teich geht, wird Lisa im Mai noch die Europameisterschaften in der Allgemeinen Klasse bestreiten.

Gold für Fuhrmann, Silber für Blawisch

Auch die Bruckneudorferin Julia Blawisch durfte sich am Wochenende über Edelmetall freuen. Die amtierende Juniorenweltmeisterin qualifizierte sich in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm mit einem knappen Sieg über die Slowenin Kostanjsek für das Finale, dort hatte sie gegen die Schwedin Emma Lette aber keine Chance und verlor glatt mit 0:14.

Jenseits der Medaillenränge landeten die Gebrüder Bauer aus Halbturn bei ihren Antritten. Die Zwillinge Alexander und Lukas belegten in der U21 in ihren jeweiligen Gewichtsklassen den neunten Platz, ebenso wie ihr jüngerer Bruder David in der U18.