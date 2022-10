WM: Von Wallern nach Abu Dhabi

Werbung

Lisa Fuhrman tritt dabei am morgigen Montag zum letzten Mal für die U21 an. Bei der WM 2021 konnte sie sich bereits den dritten Platz sichern und meint zu der diesjährigen WM: „Ich denke eine Medaille ist möglich, wenn ich einen guten Tag habe.“ Am 5. November misst sie sich dann mit der Weltspitze in der Allgemeinen Klasse Fighting -70 Kilogramm.

Ihre Schwester Anna tritt nach einer langen Verletzungspause zum ersten Mal seit 2019 bei einer WM an – sie startet ebenfalls in der Kategorie Fighting Allgemeine Klasse, und zwar bis 48 Kilogramm. „Eine Medaille wäre schon super, aber ich muss zuerst schauen, wie es mit dem Knie und den anderen überstandenen Verletztungen funktioniert.“ Trotz Operationen an Schulter und Kreuzband scheint sie auf altem Niveau zu kämpfen. Vor zwei Wochen holte sich das Talent aus Wallern Gold bei den German Open.