Die Vorbereitung für den Saisonauftakt ist abgeschlossen – nun beginnt für die AKA-Youngsters aller drei Mannschaften der sportliche Ernst des Lebens. Musste zuerst einmal der Corona-Lockdown sowie der Re-Start unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen verarbeitet werden, so sind die Kicker nach dem Aus des SV Mattersburg gefordert, sich ab der ersten Runde in die Notizbücher der Bundesliga-Scouts zu spielen. Denn – den Sprung via Amateure zu den Profis im Burgenland gibt es eben nicht mehr. Sportchef Manuel Takacs wird mit allen drei Teams vor dem Anpfiff noch Klartext reden: „Wir sind jetzt von Woche zu Woche gefordert. Nur die Besten werden es schaffen, da muss man dem Fußballsport einfach alles unterordnen.“ Und das nicht nur am Feld, auch abseits des Rasens.

BVZ Am Tag vor dem LASK-Spiel gab es ein 3:3 gegen Simmering (im Bild rechts: Jakob Pichler).

Wenig zufrieden war Takacs zuletzt mit dem Auftreten der U18-Kicker. „Wir nutzen fünf oder sechs Großchancen nicht und bekommen zu viele billige Gegentreffer“, so der Sportliche Leiter. „So gewissenlos darf man in der Defensive nicht auftreten.“ Das Team von Coach Christoph Witamwas hat jedoch eine Woche länger Zeit, um sich vorzubereiten. Die Tirol-Partie muss verschoben werden. Grund: Nicolas Wisak, Raphael Federer (beide U17) und am Montag Tizian Marth (U18) erhielten Einberufungen zu Lehrgängen des ÖFB-Nationalteams. Stellt man drei Spieler eines AKA-Teams ab, kann das Match verschoben werden – so sieht es die Regelung der ÖFB-Jugendliga vor.

Plattensteiner (2), Ivansich U16-Tests in der Fußballakademie Burgenland: Kapitän Justin Strodl trieb sein Team am Samstag beim Probegalopp gegen die LASK Juniors immer wieder an.

U16-Trainer Ivo Smudla hat am Wochenende noch experimentiert, zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden brachten wertvolle Aufschlüsse. Er kann damit rechnen, drei ältere Spieler aus der U18 einsetzen zu können, das ist laut ÖFB erlaubt. „Dann sieht die Sache anders aus“, so Smudla nach dem 2:5 gegen den LASK.

Gespannt darf man auf das Antreten der U15 sein. Trainer Christoph Morgenbesser verfügt über eine gute Mischung aus technisch versierten und körperlich robusten Spielern: „Wir sind auf Augenhöhe mit der nationalen Konkurrenz.“

Unterm Strich gibt es von Takacs neben der sportlichen Ernsthaftigkeit noch weitere Vorgaben für die Burschen: „Kompromisslos im Zweikampf und Steigerung im Spiel gegen den Ball – das will ich unbedingt sehen.“